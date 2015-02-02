版本:
中国
货币新闻 | 2015年 2月 2日 星期一 18:40 BJT

欧洲金融：到夏季时将会有QE影响的初步信息--诺沃特尼

路透布达佩斯2月2日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周一表示：

* 到夏季时我们应得到有关QE影响的初步信息

* 首先要关注的是向欧洲央行出售的债券规模

* 个人认为今年上半年会有一些通胀放缓迹象

* 预计全年通胀放缓趋势不会持续上半年的情况

* 无法对希腊银行业融资问题置评

* 这个问题与政治因素有内在联系，我们将遵守当前规则

* 拒绝对放松希腊赤字目标置评，称“这与货币政策无关”。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐