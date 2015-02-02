版本:
中国
货币新闻 | 2015年 2月 2日 星期一 19:21 BJT

欧洲金融：到夏季时将会有QE影响的初步信息--诺沃特尼

因英文原文有误，内文应为“通缩”非“通胀放缓”

路透布达佩斯2月2日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周一表示：

* 诺沃特尼称个人认为今年上半年会有一些通缩迹象

* 诺沃特尼称不会因此预计全年会出现通缩

* 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼称到夏季时我们应得到有关QE影响的初步信息

* 诺沃特尼称首先要关注的是向欧洲央行出售的债券规模

* 诺沃特尼称无法对希腊银行业融资问题置评

* 诺沃特尼称这个问题与政治因素有内在联系，我们将遵守当前规则

* 诺沃特尼拒绝对放松希腊赤字目标置评，称“这与货币政策无关”
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐