欧洲经济：欧盟出现QE政策取得成功的初步迹象--ECB管委诺沃特尼

香港个股：青岛银行拟发行总额最多145亿元二级资本债券及境外优先股
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透维也纳6月15日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周一表示，ECB的资产购买计划，即所谓的量化宽松(QE)已经开始取得成果。
“量化宽松对美国经济复苏贡献很大，欧盟内部也出现这些政策成功的初步迹象，”他在为一次有关经济长期增长前景会议准备的讲话中称。
他说货币政策在提高一个国家长期增长潜力方面不如结构性政策、体制和研发有效，但会提供一个“有利于增长的环境”。(完)
(编译 李春喜 审校 艾茂林)
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
0138GMT * 亚洲盘在窄幅区间形成十字星形态，美元下跌，欧洲方面周末几无 重要消息 * 特朗普的贸易保护主义论调引发投资者的谨慎情绪 * 欧元/英镑盘初波动后展开横向整理：http://reut.rs/2jGEwaQ * 动能指标呈一条横线，5、10和20日移动均线走势矛盾，技术面呈 中性 * 伦敦盘0.8632/0.8672区间为初步支撑位/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2jGvydN (完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
路透1月20日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)大宗商品市场交易商持仓相关图表： http://graphics.thomsonreuters.com/11/02/cftc.html (完) (编译 张若琪 审校 张涛)