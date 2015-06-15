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市场报道 | 2015年 6月 15日 星期一 15:30 BJT

欧洲经济：欧盟出现QE政策取得成功的初步迹象--ECB管委诺沃特尼

路透维也纳6月15日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周一表示，ECB的资产购买计划，即所谓的量化宽松(QE)已经开始取得成果。

“量化宽松对美国经济复苏贡献很大，欧盟内部也出现这些政策成功的初步迹象，”他在为一次有关经济长期增长前景会议准备的讲话中称。

他说货币政策在提高一个国家长期增长潜力方面不如结构性政策、体制和研发有效，但会提供一个“有利于增长的环境”。(完)

(编译 李春喜 审校 艾茂林)

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