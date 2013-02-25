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货币新闻 | 2013年 2月 25日 星期一 09:20 BJT

《综述》西班牙和法国将不能达成债务削减目标,因欧元区仍陷于衰退

"在西班牙的问题上,该国看起来已经采取了结构性财政改革,但经济成长也意外逊于预期,"他说.

西班牙的主要问题在于失业率高居纪录高位,今年失业率将接近27%.欧盟执委会表示,整个欧元区2013年的失业率也将触及12.2%峰值,或逾1,900万人.

德国仍然是欧元区经济的发动机.今年德国经济料将成长0.5%,在2014年将成长2.0%.而第二大经济体法国的经济成长将停滞,第三大经济体意大利要到明年才能走出衰退.

法国也将无法达到名义赤字目标,今年赤字水平料将为3.7%,而非欧盟要求的3.0%,因经济成长弱于预期.

但去年法国实现了名义赤字目标,结构性赤字减少的规模也超出要求.法国今年可能在这方面再次取得进展.

执委会的预估显示,2011年葡萄牙整体预算赤字与GDP之比为4.4%,去年则升至5.0%.除非改变政策,否则葡萄牙今年的赤字水平将仅回落至4.9%.

但现预期葡萄牙GDP将下滑1.9%,是今年早前预期的1%的近两倍.(完) (编译 石冠兰/戴素萍/梁睿雪; 审校 徐文焰/李春喜)
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