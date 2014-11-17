一周焦点：欧洲经济步履蹒跚 成为关注焦点

图中为英国伦敦金融区一景。 REUTERS/Suzanne Plunkett

路透法兰克福11月16日 - 鉴于欧洲经济很大一部分已几近停滞，本周的关注焦点将集中在对欧元区和德国企业最新的信心评估上。德国刚刚免于衰退。

美国经济增长加快，中国经济增速虽然放慢但仍保持稳定，而欧元区国家成长的脚步却依旧迟滞，整体产出的增长变得微弱难寻。

“欧元区占到全球经济的将近20%，”荷兰国际集团(ING)经济分析师James Knightley表示，“那里经济停滞的时间越长，就越可能陷入当年日本的状况。”

欧元区的问题让人寄望，欧洲央行正准备进一步放松银根，以便重新振兴经济。

在此背景下，11月18日将公布的德国ZEW经济景气判断指数，将为企业信心水平提供更多线索。

乌克兰危机严重打压了企业与投资者信心，尤其有新的报导显示，俄罗斯军队还在涌入乌克兰东部。

俄罗斯否认派军协助乌东部的分离主义叛军发动新攻击，乌克兰冲突已造成逾4,000人丧生。

德国总理梅克尔周六在澳洲布里斯班举行的G20峰会中表示，因为乌克兰危机，欧盟在考虑对一些俄罗斯个人进行进一步的金融制裁。

乌克兰冲突的影响令欧元区的问题雪上加霜，欧洲制裁对俄罗斯银行与企业构成打压，并带来连锁冲击效应，对德国尤其如此。

11月20日将公布的采购经理人指数(PMI)调查，将体现德国、法国与整个欧元区的企业是否在扩张。

此外，周一欧元区还将公布最新的月度贸易数据，预计将显示对俄罗斯出口进一步下滑。

欧洲经济的黯淡景象与美国经济的靓丽表现形成鲜明对比，美国周一也将公布制造业数据。

随着美国经济回升，美国联邦储备理事会(美联储/FED)也逐步接近进行八年多来的首度升息。

本周稍晚，分析师将仔细研读美联储最新的政策会议记录，从中寻找任何有关联储主席叶伦将于何时开始收紧政策的线索。

美国和欧洲经济增长的动力来源--中国的经济状况也是人们的一大担忧，因有迹象显示中国经济成长正在放缓。

中国经济现在出现了跟西方国家类似的问题，必须要应对从薪资增长、房地产泡沫到采取更严格环保标准等诸多问题。

全球对中国商品需求放慢的同时，中国制造业的成本也上升，促使部分企业转向越南等成本更低的邻国。

中国政府试图通过部分放宽对房地产市场的限制，来防止经济大幅减速。中国经济有可能创24年来最慢增速。

比如，之前北京等城市对购买第二套房实施限制，以限制房价快速上涨。北京一套两居室的售价可达100万美元。本周初中国公布房价数据时，可能证实房价涨势在进一步放缓。

欧洲的黯淡状况以及中国经济的不稳定势头，让一些分析师觉得，全球必须要去适应更简朴的生活标准。

即便在复苏相对强劲的国家，比如美国和英国，许多人几乎都没觉察到复苏和衰退之间有何不同，因为他们的收入仍保持低位。

“要求娴熟技术的高薪工种以及低技能低薪工作之间的差距愈发明显，”Resolution Foundation首席分析师Matthew Whittaker表示。“英国经济复苏的同时薪资却下降。”

英国将于11月18日公布通胀数据，可能显示通胀率持于9月所及的五年低点附近。

一些分析师目前认为，低通胀或者没有通胀已经成为新常态。

“你看日本、美国和中国，他们都没有通胀，”咨询机构G+ Economics的Lena Komileva表示。“我们必须大幅下调对经济成长的预期。”(完)

(编译 郑茵/陈宗琦/许娜/李爽 审校 张荻/白云)

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