欧元区经济：欧盟预估2013年经济衰退将加深，赤字缩减速度放缓

执委会称，欧元区所有大国的经济成长都将慢于预期，法国甚至会萎缩0.1%，而不是2月预估的成长0.1%。

与2月预估相比唯一的正面变化就是希腊，现在预计希腊经济今年收缩4.2%，而此前预估为收缩4.4%。

为了降低财政整顿对经济成长的负面影响，与三个月前的预估相比，今明年整体欧元区预算减赤将小幅放缓。各国之间的差异已经更大。

欧元区总体赤字今年将从去年的3.7%降至相当于GDP的2.9%，明年将降至2.8%，各比前次预估仅少0.1个百分点。

但调整放缓最明显的将是意大利，该国今年料将预算赤字与GDP之比从2012年的3%削减至2.9%，而2月时的预估是降至2.1%。

主要原因是今年衰退程度甚于此前预估，而2014年经济反弹幅度更为温和，到2014年意大利政府将把预算缺口降至2.5%，之前预测的是降至2.1%。

同样处于衰退的法国，除非政策发生变化，今年预算缺口将为3.9%而明年为4.2%，而前次预估分别为3.7%和3.9%。