欧元区经济：欧盟预估2013年经济衰退将加深，赤字缩减速度放缓

欧元债市：公债收益率徘徊在近数周低位，投资人考量欧美货币政策前景
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
执委会称，欧元区所有大国的经济成长都将慢于预期，法国甚至会萎缩0.1%，而不是2月预估的成长0.1%。
与2月预估相比唯一的正面变化就是希腊，现在预计希腊经济今年收缩4.2%，而此前预估为收缩4.4%。
为了降低财政整顿对经济成长的负面影响，与三个月前的预估相比，今明年整体欧元区预算减赤将小幅放缓。各国之间的差异已经更大。
欧元区总体赤字今年将从去年的3.7%降至相当于GDP的2.9%，明年将降至2.8%，各比前次预估仅少0.1个百分点。
但调整放缓最明显的将是意大利，该国今年料将预算赤字与GDP之比从2012年的3%削减至2.9%，而2月时的预估是降至2.1%。
主要原因是今年衰退程度甚于此前预估，而2014年经济反弹幅度更为温和，到2014年意大利政府将把预算缺口降至2.5%，之前预测的是降至2.1%。
同样处于衰退的法国，除非政策发生变化，今年预算缺口将为3.9%而明年为4.2%，而前次预估分别为3.7%和3.9%。
葡萄牙今年只会将预算赤字与GDP之比从去年的6.4%降至5.5%，因为衰退比此前预估更深重。2月时的目标为降至4.9%。(完) (编译 高琦/石冠兰; 审校 蔡美珍/隋芬)
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。