《综述》德法第二季经济成长超越预期，带领欧元区走出衰退

**不均衡的崎岖复苏之路**
欧元区的问题是南欧债务负担沉重，这个问题已存在多年。
国际货币基金组织(IMF)本月稍早表示，西班牙的改革计划、财政整顿和治理外部失衡正收到成效，但急需采取措施增加就业和刺激经济增长。
西班牙上个月公布，第二季经济萎缩0.1%，虽有所好转，但仍然处于萎缩之中。
希腊经济衰退已经进入第六年，截至今年底可能导致其经济规模缩水四分之一。
不过，欧盟撙节政策的范围和形式目前正在改变。
决策者仍表示，过多赤字和高额债务的调整势在必行。但他们现在强调，采取任何行动都不能扼杀经济增长，而且必须有助于创造就业。
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉本月称，就业市场状况依旧疲弱，但他预计欧元区将因全球需求逐渐回升而受益。
“总体来说，欧元区经济活动应该趋稳和缓慢复苏。欧元区经济前景仍笼罩着下行风险，”德拉吉在8月1日的欧洲央行利率会议后表示。
**欧元区之外**
在欧洲新兴国家，捷克在第二季摆脱了衰退，欧盟中其他较大的东欧经济体也有改善，但消费者信心几无改善迹象，而这是增强经济改善势头的必要条件。
数据显示，捷克GDP较第一季增长0.7%，回到了正增长区域。匈牙利经济增长0.1%，而波兰增长0.4%。
欧洲新兴国家经济回暖，可能主要是受益于德国和其他欧元区较大成员国的经济好转。
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(完)
(编译 朱晓军；审校 张涛)