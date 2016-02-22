申根区解体或导致欧盟未来十年损失多达1.4万亿欧元--研究

2016年1月24日在意大利-法国边境拍到的一名意大利警员拦住自法国入境车辆。 REUTERS/Eric Gaillard

路透柏林2月22日 - 德国贝塔斯曼基金会的一项研究周一显示，如果欧洲申根区解体，可能在未来十年使欧盟损失多达1.4万亿欧元。

研究估计，在最坏情境下，即欧盟内部重新实施边境控制使进口价格上升3%，则欧盟最大经济体德国的损失在2016至2025年间可能多达2,350亿欧元，而法国同期的损失可能多达2,440亿欧元。

研究发现，在进口价格上涨1%的最低限度情境下，申根区解体可能导致欧盟在未来十年损失约4,700亿欧元。

在更糟糕的情境下，损失将攀升至1.4万亿欧元，约相当于欧盟年度GDP的10%。

“如果欧洲内部重新实施边境控制，已经颓弱的（欧洲经济）增长将遭遇更多压力，”贝塔斯曼基金会主席Aart De Geus表示。

申根协议区于30年前建立，目前有26个成员国，其中22个为欧盟成员国。但过去半年里因大量移民涌入欧洲，申根区遭遇严峻挑战。

为了遏制移民潮并确保各国了解谁正在进入他们的国土，申根区的许多国家近几个月已重新实施边境控制，这引发有关申根区整体可能解体的担忧。

德国内政部长德梅齐埃（Thomas de Maiziere）周日对德国公共广播联盟（ARD）表示，若欲避免申根区解体的命运，欧盟成员国必须在两周内就如何应对移民危机达成一致。德梅齐埃此言凸显了此事的紧迫性。

上述研究估计，申根区若解体，德国与法国在2025年前遭受的最小损失可能分别为770亿欧元和805亿欧元。（完）