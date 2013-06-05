《综述》欧洲经济困境5月稍稍缓解，但前景仍不明朗

* PMI数据显示英国服务业活动大增，欧元区颓势趋缓

* 调查预示欧元区经济在第二季陷入衰退

* 数据支持市场预期，即欧洲央行与英国央行在周四会议上不会调整政策

路透伦敦6月5日 - 欧洲的经济困境上月稍稍有些缓解，因为周三公布的报告显示，英国服务业活动5月大幅增长，而且有迹象显示欧元区经济下行之势开始缓和。

但欧元区Markit 5月综合采购经理人指数(PMI)仍然徘徊在荣枯分水岭50下方，令欧洲央行仍承受继续努力刺激经济增长的压力。但该数据并没有改变有关欧洲央行将在周四结束会议后维持货币政策不变的看法。

英国央行料亦将如此，不过英国服务业5月PMI强于预期，降低了对即将于7月上任的英国新央行总裁卡尼短期内转向积极放宽货币政策的预期。

尽管5月PMI略高于4月，但仍预示欧元区第二季继续衰退，此前欧盟统计局确认1-3月季度经济萎缩0.2%。

相反，英国服务业增长远快于预期，订单增速为逾三年最高。

这是个好兆头，不过很大程度上英国强劲复苏的前景要依靠其最大的贸易伙伴--欧元区恢复增长。而欧元区复苏看起来仍然很遥远。

“对于欧元区自身来说，最多能说区内经济萎缩速度在下降，”汇丰首席欧洲经济分析师Janet Henry称。

欧元区4月零售销售下滑0.5%，远比分析师预期的下滑0.1%糟糕，进一步显示欧元区本季度将很难摆脱其有史以来最长的衰退。

“唯一能让我们看到欧元区经济中呈正增长的，是出口增加。我们仍然需要美国继续复苏，以及新兴世界状况改善，”Henry称。

中国周三稍早公布相当暗淡的服务业PMI后，这看起来一点都不能确定。

不过Henry称，西班牙PMI显示5月服务业萎缩速度为2011年中期以来最慢，让人有理由感到乐观。

**欧洲经济增速分化**

欧元区5月Markit综合PMI从46.9升至47.7，与初步数据一致。

尽管该指数连续第二个月好转，但仍然固守在50的荣枯分水岭下方。2011年9月以来，只有一个月的数据在50上方。

服务业新订单情况低迷，意味着下个月服务业PMI不一定会好转。

Markit称该数据符合欧元区经济本季再次萎缩0.2%的情况。

欧洲央行在想办法支持经济增长，不过经济分析师预计其周四既不会下调指标再融资利率，也不会下调存款利率。

“我们预计欧洲央行最终会将利率从0.50%下调至0.25%，”IHS Global Insight首席英国和欧洲经济分析师Howard Archer称。

“不过由于5月(PMI)整体温和改善，周四的会议看起来不大可能这样做。”

英国经济重新企稳的迹象则清晰得多。

Markit/CIPS英国5月服务业采购经理人指数(PMI)自4月的52.9升至54.9，为2012年3月以来最高水准，且轻易超越路透调查中的最高预估值53.6。路透调查的预期中值为53.0。

“这个结果非常好。本周三个PMI调查结果都十分利好，令人振奋，”Investec首席经济学家Philip Shaw在谈到制造业和建筑业PMI数据时表示。

“此前一系列数据总体都优于预期，暗示经济正在趋稳。新业务指数大幅增加这一点尤为激励人心。”

但全球前景仍然好坏不一。