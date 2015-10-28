研究显示欧洲年轻一代受经济危机冲击最大

路透柏林10月27日 - 据贝塔斯曼基金会一项研究，继多年经济危机之后，欧洲约有2,600万儿童和年轻人面临贫困或社会排斥的威胁。希腊在此项研究中得分最差。

贝塔斯曼的“社会公正指数”（Social Justice Index）是一项针对欧盟各国社会状况的年度调查，研究发现欧盟南北之间以及老少两代人之间差距巨大。

该研究发现，在西班牙、希腊、意大利和葡萄牙，因经济状况而面临威胁的儿童和年轻人数量自2007年后增加了120万，多达760万人。

此外，在欧盟28个成员国中，有25个国家的无业、或是未在接受教育或培训的20至24岁的年轻人数量自2008年以来上升，仅有德国和瑞典该年龄层前景改善。

在意大利，20岁出头的年轻人中有32%归入前述范畴，西班牙该比例为24.8%。

“无论从社会还是经济角度，我们都无法承受欧洲失去一代人的局面，”贝塔斯曼执行委员会主席Aart De Geus说，“欧盟及其成员国必须格外努力，确保年轻人的机会持续改善。”

而该研究发现，在65岁人群中面临贫困风险的人数却下降，因退休福利减少的幅度不像年轻人收入下降的幅度那么大。

该基金会称，全欧洲范围的三种趋势加剧了老少两代人之间的这种差距，包括公共债务上升、教育和研究投资停滞不前，以及社保体系的财务能力面临越来越大的压力。

在欧洲“社会公正指数”排名中，瑞典、丹麦、芬兰、荷兰和捷克排名居前，希腊、罗马尼亚、保加利亚、意大利和西班牙则垫底。（完）