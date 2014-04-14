欧洲经济：乌克兰紧张局势威胁欧洲新兴市场国家－诺沃特尼

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透维也纳4月14日 - 欧洲央行(ECB)管委暨奥地利央行总裁诺沃特尼周一表示，俄罗斯-乌克兰间的紧张局势不断升级，可能损及欧洲新兴国家的经济。他还表示，避免紧张局势进一步升级“至关重要”。
他在联合国经济和社会委员会上的讲话稿中称，“冲突进一步升级，包括欧盟与俄罗斯间的相互制裁，可能严重影响整个地区的经济形势。”
他周一讲话稿准备的时间是在乌克兰东部地区的冲突发生之前。分离主义武装分子周六控制了乌克兰东部一座城市，乌克兰政府准备派出军队应对这一“俄罗斯的侵略行为”，从而将俄乌两国间的冲突推入一个危险的新阶段。
诺沃特尼还指出，乌克兰危及迄今为止对欧洲中部、东部和东南部国家(CESEE)的金融市场影响不大，这些国家与乌克兰的贸易关系有限。他指出，俄罗斯天然气出口继续。
相反，俄罗斯经济已因资本外流不断增加、债务评级被调降以及经济活动放缓而受创。
诺沃特尼在讲稿中称，“现阶段，避免乌克兰地缘政治紧张局势进一步升级至关重要。经济制裁不断加码不符合俄罗斯，或欧盟或美国的利益。”
围绕乌克兰的对峙局面使该地区经济蒙阴，尽管自2008年以来，很多国家削减了经常账规模和预算赤字，从而降低了对海外资本的依赖。
他说，“因此，CESEE国家被迫升息以应对货币贬值的可能性最低。这些国家的银行资本充足，无需依赖资本流入，本国货币小幅贬值甚至可能在一定程度上提振经济复苏。”
诺沃特尼称，很多新兴市场国家的宏观政策和结构性基本面已有所改善，使之对汇率错配的依赖降低。各国的外债已在很大程度上得到了解决，并建立了大规模的外汇储备。
他还建议，新兴市场国家利用美国联邦储备理事会(FED/美联储)推迟“缩减”购债计划的机会，解决宏观失衡问题，并为美国最终收紧货币政策作更充分的准备。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。