欧洲经济：乌克兰紧张局势威胁欧洲新兴市场国家－诺沃特尼

路透维也纳4月14日 - 欧洲央行(ECB)管委暨奥地利央行总裁诺沃特尼周一表示，俄罗斯-乌克兰间的紧张局势不断升级，可能损及欧洲新兴国家的经济。他还表示，避免紧张局势进一步升级“至关重要”。

他在联合国经济和社会委员会上的讲话稿中称，“冲突进一步升级，包括欧盟与俄罗斯间的相互制裁，可能严重影响整个地区的经济形势。”

他周一讲话稿准备的时间是在乌克兰东部地区的冲突发生之前。分离主义武装分子周六控制了乌克兰东部一座城市，乌克兰政府准备派出军队应对这一“俄罗斯的侵略行为”，从而将俄乌两国间的冲突推入一个危险的新阶段。

诺沃特尼还指出，乌克兰危及迄今为止对欧洲中部、东部和东南部国家(CESEE)的金融市场影响不大，这些国家与乌克兰的贸易关系有限。他指出，俄罗斯天然气出口继续。

相反，俄罗斯经济已因资本外流不断增加、债务评级被调降以及经济活动放缓而受创。

诺沃特尼在讲稿中称，“现阶段，避免乌克兰地缘政治紧张局势进一步升级至关重要。经济制裁不断加码不符合俄罗斯，或欧盟或美国的利益。”

围绕乌克兰的对峙局面使该地区经济蒙阴，尽管自2008年以来，很多国家削减了经常账规模和预算赤字，从而降低了对海外资本的依赖。

他说，“因此，CESEE国家被迫升息以应对货币贬值的可能性最低。这些国家的银行资本充足，无需依赖资本流入，本国货币小幅贬值甚至可能在一定程度上提振经济复苏。”

诺沃特尼称，很多新兴市场国家的宏观政策和结构性基本面已有所改善，使之对汇率错配的依赖降低。各国的外债已在很大程度上得到了解决，并建立了大规模的外汇储备。

他还建议，新兴市场国家利用美国联邦储备理事会(FED/美联储)推迟“缩减”购债计划的机会，解决宏观失衡问题，并为美国最终收紧货币政策作更充分的准备。(完)