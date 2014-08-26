IEA总干事：欧洲需力行能源战略 以斩断对俄罗斯的依赖

路透挪威斯塔万格8月25日 - 国际能源署(IEA)总干事范德胡芬周一表示，欧洲若想使天然气供应更为安全无虞， 减少对俄罗斯的依赖性，就需强力执行能源战略并需付出更多以取得天然气。

欧盟28国在电力和供气理应是单一市场，但实际上政策仍拼拼凑凑，基础建设发展不足，且各国政府遵循的政策方针并不一致。

范德胡芬指出，欧洲必须更善加运用液化天然气转运站等现有基础建设，纵使那使成本升高。

“重要的是，欧洲需实行其固有的能源战略，”她在接受路透专访时表示。“欧洲各国在能源方面不是独立的，因为彼此高度依存，且一国的决定往往对其他国家都有影响。”

欧洲约30%天然气需求靠俄罗斯供应，部分中欧国家几乎完全靠输送管进口，因此若供应遭到切断使其难以招架，如2009年乌克兰和俄罗斯间争议就曾令欧洲供气锐减。

今年西方与俄罗斯关系紧张，使供应疑虑再起。西方谴责俄罗斯提供乌克兰分离主义者武装，对俄金融和能源业采取制裁；俄罗斯则停止许多食品的进口，并可能限制汽车进口。不过目前为止尚未影响到输气。

“对俄罗斯供气的依赖性，不是一夜间就能改变得了。”她说。“必须投资基础建设，并强化和其他供应者的关系。必须提高液化天然气目前仅运用了25%的设备利用率。当然这些都要付出代价的。”

范德胡芬表示，欧洲还需提升本身的产量；欧陆目前第二大供气国挪威，以及页岩气探勘，可能扮演关键角色。(完)

(编译 张若琪 审校 杜明霞)

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