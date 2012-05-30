欧盟呼吁欧元区朝银行业联盟迈进

路透布鲁塞尔5月30日电---欧盟执委会周三表示,欧元区必须提振经济增长并削减债务,以重拾投资者信心,但也应向银行业联盟迈进,考虑发行欧元区共同债券,并通过其永久性救助基金直接对银行进行资本重整.

在概述欧元区经济战略的文件中,欧盟执委会直接指出,市场担心西班牙银行业及该国政府救助银行业的成本问题,在这些问题的推动下,西班牙举债成本接近不可维持的水平.

欧盟执委会表示,银行境况疲弱和国家负债累累间的恶性循环必须被打破.

"欧元区各国在监管架构和实践、跨境危机管理和分摊负担方面进一步融合,迈向"银行业联盟",将是对当前"欧洲经济和货币联盟"架构的重要补充.

"遵循同一思路,为隔断银行业和主权之间的联系,或可考虑通过欧洲稳定机制(ESM)进行直接注资,"该文件表示.

在另一份对西班牙财政和改革计划的评估中,欧盟执委会表示,虽然西班牙方面采取了很多措施来救助银行,但其必须解决财政部门依然存在的弱点.

欧盟执委会称,西班牙可通过增值税、减少税收减免、以及增加燃油消费税的方式获得更多收入.该国还必须削减医疗和养老金等方面的支出.(完)

--编译 丁琦;审校 王洋

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