反欧盟党派在欧洲议会选举中大胜 欧盟将面临巨大政策困局

2014年5月25日在布鲁塞尔拍到的一名男子走过显示欧洲议会即时选举结果的电子屏幕。 REUTERS/Francois Lenoir

路透布鲁塞尔5月26日 - 在欧洲议会选举中，法国和英国的民族主义者与欧元怀疑论者出人意料地大胜，让欧盟受到重创，并将面临巨大的政策困局。

在多个国家，反欧盟的极右翼和强硬左翼政党借助民众因紧缩政策、高失业率和移民问题而对欧盟产生的愤怒情绪，将自己的席位增加逾一倍。

虽然中右翼和中左翼党派将继续控制欧洲议会中超过半数的席位，但他们将会面对来自反对派史无前例的挑战。欧洲议会共有751个席位。

勒庞领导的法国极右翼国民阵线反对移民和欧元制度，在本次选举中历史性地首次取得全国性选举的胜利，并将社会党挤到第三名。法国总理瓦尔斯(Manuel Valls)将这称作政治“地震”。

在英吉利海峡对岸，另一场政治地震重燃了对英国留在欧盟的长期前景的疑虑。由法拉奇(Nigel Farage)领导英国独立党(UKIP)提倡立即退出欧盟。该党在欧洲议会选举中战胜了反对党工党和首相卡梅伦领导的保守党。

仅仅43.1%的投票率放大了反欧盟票数的占比，但亲欧核心阵地依然稳固，包括欧盟最大成员国、拥有最多席次的德国，以及意大利和西班牙。

法国是欧盟的奠基国之一，总统奥朗德所在政党失利，让德国总理默克尔在推进欧元区一体化的下一阶段时缺少了一位强有力的伙伴，这一阶段对于支撑欧元至关重要，但这并未打动选民。

“我将更多地寻求那些能在民众中引起共鸣的政策，”默克尔表示。

“他们并不那么关心条约是否应该修改的问题，而是更关心欧盟是否正在改变他们的生活，”她并指出部分国家的失业率居高不下，已损害了公众对欧盟的信心。

为应对2010年席卷欧元区的经济危机，德国主导要削减欧盟成员国债务。

默克尔认为极右翼以及民粹主义突起，这个现象"值得注意也令人遗憾"，并称法国需要关注竞争力、就业以及经济增长来促使选民的醒悟，该号召得到法国分析学者的赞同。

法国国际关系研究所(French Institute of International Relations)的Dominique Moisi说道：“欧洲的合法性有所减弱，法国在欧洲的合法性更加趋弱。”

“为此欧洲需要更好的在法国和德国间进行平衡。不过就经济面来看，法国的走向更像是意大利或者希腊，而同欧洲的关系来看法国正沿着英国的方向。”

**不会提早公投**

在英国，英国独立党(UKIP)领袖法拉奇(Nigel Farage)呼吁提早就退出欧盟进行公投，并继续坚持若明年再次当选将会重新对成员国的协议条款进行谈判，这使得2017年的公投结果前途叵测。

不过一些分析师称，UKIP的突起可能会迫使首相更坚持其对欧洲的立场，并将吓跑更多支持欧洲的苏格兰选民，使其在9月公投中转而选择脱离英国。

中左翼意大利总理伦齐逆势获得41%的选票胜出，以较大优势击败民粹主义者、反欧盟的五星运动领导人格利罗；意大利前总理贝鲁斯柯尼的中右翼意大利力量党(Forza Italia)位列第三。

伦齐誓言行使手中的权力推动欧盟放松预算方面的约束，允许政府为经济增长和就业投入更多公共资金；这一立场对德国总理梅克尔带来了挑战，她一直是传统财政纪律的守护者。

“我认为这次投票为一个完全有条件改变，并要求欧洲一同改变的国家带来了希望，”伦齐对记者表示。

身为民主党领导人的伦齐称，他将在2018年任期结束前推进经济改革，而不会利用高支持率发起提前大选。

一名法国官员表示，奥朗德将支持伦齐对于采取更多帮助经济增长的政策，并将在周二晚间与其他欧盟领导人会面时称，欧洲已经来到了“拉响警报的境地”。

根据欧洲议会公布的初步结果，由卢森堡前总理容克领导的中右翼欧洲人民党将赢得213个席位。

容克宣称将赢得欧盟执委会的领导权，不理会据报导称卡梅伦对此的反对，并表示默克尔对他的支持“显而易见”。

默克尔在柏林的记者会上则更加谨慎，称她将与容克进行协商，但没有哪一方可以主导结果，而整个过程可能会持续数周时间。

欧洲议会议长舒尔茨(Martin Schulz)领导的中左翼社会党以190个席位名列第二，之后分别是中间派自由党和绿党的64席和53席。路透估计，反欧盟党派料将赢得142席。

**多国政坛“向右转”**

选举的政治影响在各国政界的表现可能比在欧盟层面更加强烈。它令主流的保守党派进一步向右转，并加剧了限制移民的压力。

反移民的丹麦极右翼人民党在选举中胜出，极右翼党派Jobbik则在匈牙利位列第二。

在荷兰，反伊斯兰教及反欧盟的极右派自由党(Freedom Party)表现欠佳，但以席位数而言，仍名列第二，低于支持欧盟的中间路线在野党。

希腊方面，齐普拉斯(Alexis Tsipras)领导的反撙节政策左翼激进联盟党(Syriza)赢得的票数最多，但未能压倒性地打败总理萨马拉斯(Antonis Samaras)政府。

联合政府的两个党派--新民主党和泛希腊社会主义运动(泛希社运)合计赢得的选票总数超过了Syriza。政治分析家Theodore Couloumbis表示，虽然仅以两席获得些微多数，但政府要走下去不成问题。(完)

(编译 徐文焰/许娜/孙茉莉；审校 郑茵/张荻/戴素萍)

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