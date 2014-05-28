欧洲议会选举中反欧派引发震荡 欧盟领导人急思善后良策

路透布鲁塞尔5月27日 - 欧洲议会选举中出现大量反欧抗议性投票，让欧盟领导人目瞪口呆，他们在周二一致表示，寻求达成有关欧盟高层职位任命的一整套协议，并拿出一份经济成长问题的议程，藉此挽回公众信心。

德国总理默克尔承认，她支持的中右翼党派候选人--前卢森堡总理贾克，不一定能最终登上欧盟执委会主席的最高位置。

反对欧盟的英国独立党在英国国内的欧洲议会选举中获胜，让首相卡梅伦倍感压力，他前往布鲁塞尔欧盟峰会，决意要阻止贾克上台。伦敦方面认为，贾克是老派的欧洲联邦主义者。

瑞典、荷兰和匈牙利也表示有所保留，德国总理默克尔对记者表示，欧盟28国领导人授权本次欧盟峰会主席--欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)负责磋商事宜，讨论下一届欧盟执委会高层职位人选，并拿出一份政策议程。

她说，此举目的是要在夏季休假之前顺利完成麻烦的人事任命问题。欧盟领导人下次会议将于6月26-27日召开。

在欧洲议会751个议席中，默克尔所在中间偏右的欧洲人民党(European People's Party,EPP)所占席位最多，但没有任何一个政党获得明显多数席位。她口头上支持贾克竞选欧盟执委会主席，但称也有可能出现其它结果。

“作为EPP党员，我支持贾克作为我们的候选人竞选欧盟执委会主席。我没有忘记这点。但我仍必须尊重公约，”她在新闻发布会上称，回击了德国记者就其对选民食言的质疑。

根据里斯本公约，领导人必须“考虑”选举结果，但并未规定他们必须提名最大政党的“热门候选人”为欧盟执委会主席。

当被问到她是否愿意在票数上胜过卡梅伦时，默克尔表示，保证欧盟领导人在欧洲理事会(European Council)中的良好工作气氛是很重要的，尤其是在危机时期。

考虑到极右翼、反欧盟政党在法国、英国和丹麦取得空前胜利，民粹主义者又在其它地区崛起，各国领导人面临有关欧洲一体化未来走向的严峻问题。

四分之一的欧洲议会席位由欧洲怀疑论者或反对党派纳入囊中，这样惨痛的教训让部分领导人表示，他们将考虑重新调整欧盟工作的方式，以加强与公众的关系。

“我们要做的第一件事是做出回应，”荷兰首相吕特表示，他的自由党在荷兰党派中位居第四，位于反伊斯兰政党Freedom Party之后。

“就我而言，答案应包含减少规章制度，欧洲方面也不要小题大做，侧重欧洲可以增加价值的事务，”他说。

卡梅伦指出，欧盟需大力改革自身。他的保守党位居第三，落后于英国独立党(UKIP)和反对党工党。

“欧盟不能忽视这些结果，然后像以往那样继续前行，”他说。“我们需要改变。我们需要认识到欧洲应该专注于哪些事项，应聚焦经济成长和就业，而且不要试图做太多。”

默克尔、法国总统奥朗德和意大利总理伦齐均关注振兴经济，但如何能够达成共识仍有待观察。

奥朗德和伦齐希望弱化预算撙节，增加公共投资来提振经济成长。默克尔称，在提升欧洲竞争力的同时，维持财政纪律并为投资创造条件，这至关重要。

**乌克兰局势**

领导人也讨论了乌克兰局势，承诺将向新当选总统波罗申科提供支持，并警告若俄罗斯进一步破坏乌克兰东部稳定，可能会对其加大经济制裁力度。

默克尔表示，自波罗申科周日大选获胜以来，俄方展现出一些积极信号；俄罗斯应该封锁其与乌克兰的边境，防止乌克兰东部俄语区的分离分子得到物资补给。

奥朗德也和卡梅伦一起呼吁欧盟减少对民众生活的干涉。其社会党在欧洲议会选举中惨败于极右翼的国民阵线。

“欧洲必须听听法国所发生的事情，”他还表示，如果欧元区无法恢复增长和为失业者创造就业，未来几年将会有更多选民反对欧盟。

默克尔表示，领导人同意下一届欧盟执委会将集中精力增强欧盟经济体的竞争力，同时进一步发展欧洲的货币联盟、统一的能源与气候政策和统一的外交政策。

虽然卡梅伦热衷于更多权力回归各成员国，希望欧盟条约拿掉“更紧密联盟”字眼，但条约不太可能更改。(完)

(编译 郑茵/许娜/王翔琼/朱晓军；审校 张荻)

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