欧洲议会选举迎来“超级星期日” 法国极右翼将胜出

2014年5月25日在西班牙南部一处计票站拍到的图片。 REUTERS/Jon Nazca

路透布鲁塞尔5月25日 - 法国反欧盟的极右翼国民阵线预计将赢得周日在该国进行的欧洲议会选举，这是欧洲一体化反对者首次在一场全国性投票中领先。

出口民调显示，欧盟的批评者借助民众对撙节政策和大量失业的愤怒情绪，在许多成员国获得支持，但在欧盟最大的成员国德国，支持欧洲一体化的中间派仍牢牢掌控了局面。

在法国，勒庞领导的国民阵线的得票率将在25%左右，右翼保守派人民运动联盟(UMP)的得票率约在21%。

根据部分投票结果的统计，总统奥朗德所在的社会党仅以14.5%的得票率位列第三，继地方选举失利后，两个月内第二次在选举中蒙羞。

周日晚间将公布约28个成员国的官方结果，拥护欧洲一体化的中间偏左和中间偏右政党似乎肯定能在751个欧洲议会席位中保持掌控，不过欧洲怀疑论者的议员人数恐怕会翻倍。

在英国，主张脱离欧盟的英国独立党得分将颇高，该党此前在周四同一时间的地方选举中获得大胜。

不过在荷兰，由Geert Wilders领导的反伊斯兰疑欧派政党--自由党在选举中未能如愿独占鳌头，该政党计划同法国国民阵线联盟。

由德国电视台组织的调查中，德国总理梅克尔领导的基督教民主党(CDU)将会获得36%的选票，虽远低于去年联邦选举时41.5%的23年高点，不过仍将是一场完胜。

据德国ADR电视广播，德国中左翼社会民主党将拿下27.5%的选票。本次选民参选率要高于2009年的欧洲选举。

反对欧元的德国新选择党(AfD)以大约6.5%的得票率，历史上首次赢得了议会席位。这也是去年刚刚成立的该保守党派取得的最佳成绩。

“德国人民在投票中表现出明确的支持欧洲立场，高投票率很好地说明了，大家希望欧洲团结起来，”基督教民主党(CDU)的候选人David McAllister指出。

**希腊极左翼实力增强**

而希腊的情况则大为不同，齐普拉斯(Alexis Tsipras)领导的反撙节政策左翼激进联盟党(Syriza)料将赢得26.7%的选票，而执政的新民主党则以22.8%的得票率被挤到第二位。

这说明公众对政府近几年来实施的严厉减支措施十分恼火。

极左翼党派支持率大增，令人担心联合政府在议会仅有两席多数优势的情况下，还能坚持多久，尽管政府发言人Simos Kedikoglou称政府将继续运转。

“Syriza极力渲染的政府垮台前景，尚未得到事实的证明，”他对希腊电视台表示。

联合政府的两个党派--新民主党和泛希腊社会主义运动(泛希社运)赢得的选票总数超过了Syriza。

周日是欧洲议会选举的第四天和最后一天。在大部分欧盟法律上，欧洲议会具有与成员国同等的立法权。

极右翼和激进左翼团体料赢得至多四分之一的席位，足以取得更大话语权，但可能不会阻碍欧盟立法。

官员表示，最终计票结果和席次分配将可能在周一晚些时候确定。

创纪录低位的投票率出现在斯洛文尼亚，仅为13%。投票率最高的是比利时，达90%，该国投票是强制性的，同一天还举行了大选。(完)

(编译 张荻/孙茉莉/徐文焰/王兴亚；审校 郑茵/许娜)

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