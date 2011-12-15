调查：欧元区明年经济成长料停滞 欧央行第二季或降息

* 路透调查:欧元区2012年全年GDP料零增长(11月调查预估为增长0.5%),经济停滞

* 路透调查:欧洲央行2012年第二季料降息至0.75% (11月29日调查预估为2012年将维持在1.0%)

* 欧盟财政协定无法消除债务危机

* 欧元区衰退情况将持续至2012年第二季

路透伦敦12月14日电---路透调查显示,欧元区2012年将迎来经济停滞的一年.受访分析师表示该区已然开始衰退,这种情况将持续到明年第二季.

这是上周末欧盟领导人峰会朝财政联盟跨出历史性的一步後,首次进行的分析师调查.分析师将对欧元区2012年经济成长预估砍掉0.5个百分点,预计明年经济零成长.

调查表明该峰会协议无法纾缓欧债危机.若要恢复欧元区公共财政,就需刺激经济成长.分析师确实担心,领导人对刺激增长无所作为.

尽管欧洲央行明年料将降息至0.75%,继本月降息至1.0%的2009年所创纪录低位後,进一步下调指标利率,但目前看来衰退几乎已无可避免.

调查显示欧元区经济本季将萎缩0.3%,明年1-3月再下滑0.2%,接下来几季或可微幅复苏.

"欧元区决策人士确实迅速掌握住事态是极其重要的,"Berenberg银行资深分析师Christian Schulz说.

"如果希腊遭遇债务违约,(或)意大利和西班牙长期面临在市场筹资利率偏高的情况,就可能导致欧元区严重衰退且久拖."

本次调查中,预期欧元区明年第一季经济衰退的分析师比11月调查多了一倍以上,从14位增至29位.

伦敦谘询公司Capital Economics甚至认为,欧元区从目前直到2013年中的七个季度,经济都将下滑.

**财政协定并非灵药**

34位分析师中有31位认为,单是上周的财政协定还不足以让欧元区摆脱债务危机的最糟情况.

这使得压力又回到欧洲央行身上,让该央行得拟出对抗危机的激进方法,尽管欧洲央行仍坚定反对加大对欧元区政府公债的购买.

"尽管欧洲央行的官方发言强硬,但在欧元区管理确实巩固前,央行都将坐镇,避免任何实质'灾祸'发生."Aurel BGC分析师Jean-Louis Mourier称.

调查显示,一或几个国家退出欧元区的机率达20%.

调查预估中值显示,欧洲央行明年第二季将降息至0.75%,之後至少维持一年不变.(完)

--编译 张若琪;审校 张荻

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