欧洲若不救助区内成员 或许应放弃欧元--加拿大财长

路透渥太华5月14日电---加拿大财长费海提周一表示,如果欧洲国家不准备援救欧元区夥伴,或许他们就应放弃共同货币这整个概念.这是他对此议题的最直接评论之一.

"这是欧元区的危机时期.欧元区整体前途未卜,鉴於过去大约100年的历史,这对许多欧元区会员国而言很重要,"费海提对CTV电视台说.

"因此他们必须展现勇气,做正确的事,利用部分纳税人的钱来援救区内一些疲弱的会员国,不然就得开始走出欧元区,徒称这是个行不通的实验."

费海提还预测,如果希腊选民摒弃该国近日的纾困,欧元区会出现失序重组.

"如果希腊选民拒绝以该国政府撙节为条件而签署的协议,...那他们将做出选择."他另外在加拿大广播公司(CBC)电视台的访问时说.

"对我来说,那样的选择表示欧元区将得经历一些重组.我们无法确知重组如何完成.但肯定是混乱的.那对市场不利,对全球银行体系也不利."

费海提表示,由於西班牙和意大利许多选民也不愿进行那种经济改革,他不清楚这两国"能否勉力完成需做的事."

加拿大的银行、预算和经济在度过2007-09年金融危机时,状态都比其他多数主要发达国家好.费海提时常直言不讳,力促欧洲采取迅速而广泛的行动.

他表示,尽管加拿大的银行业在欧洲的曝险相对较低,但他担心希腊和一些其他欧元区国家的不确定形势,对金融体系的後续影响.

被问到国际货币基金组织(IMF)是否应停止对欧洲的纾困时,费海提称,"对相对较为富裕的欧元区国家来说,很明显有一个非常重要的问题,就是,他们是否准备用他们纳税人的钱来帮助欧元区的夥伴成员."

"如只为了纾困欧洲国家,我们不支持向IMF提供额外资源,因欧洲其实可自行处理其本身的挑战."他说.(完)

--编译 张若琪;审校 张荻

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