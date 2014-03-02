欧元区2月通胀率企稳于“危险区域” 失业率仍然偏高

路透布鲁塞尔2月28日 -欧元区2月通胀率企稳于欧洲央行提出的“危险区域”，但并未如预期般下降，从而使欧洲央行在下周月度会议上进一步放宽货币政策的可能性降低。

欧盟统计局周五公布，欧元区2月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期增长0.8%，增幅与1月及去年12月一致。去年11月和10月HICP同比分别增长0.9%和0.7%。

路透访问的分析师原预计通胀率将降至0.7%。随着欧元区竭力走出债务危机并取得复苏，有关该地区恐面临通缩风险的担忧引燃市场预计，欧洲央行将利用利率或其他政策手段来进一步支撑经济。

“高于预期的通胀数据降低了欧洲央行下周会议上降息的机率，我们仍然认为...央行将维持利率不变，”荷兰银行宏观研究主管NickKounis称。

欧洲央行总裁德拉吉曾对通胀陷于1%以下的“危险区域”发出警告。但他周四再次表示，欧元区显然不存在通缩。

"虽说欧洲央行并不认为通货紧缩是欧元区的严重威胁，但是担心通胀率长时间停留在1%下方，会削弱通胀预期的稳定性。"IHSGlobal Insight分析师Howard Archer说。

“因此，看起来欧洲央行会不会在3月6日的政策会议上采取进一步刺激措施，还很不确定，很大程度上取决于央行人士的最新预估是不是显示，2016年欧元区消费物价通胀率仍然低于2%。”

欧盟统计局数据显示，2月通胀率稳定，因为能源成本下降被工业品和服务价格上涨所抵消。

“通胀率数字非常奇怪，和德国、西班牙、意大利和比利时的下降趋势并不相符。”Kounis说。

“此次结果可能受到了法国通胀率跳升的推动，不过这比较难解释。法国的通胀率还没有公布。我们预计数据终值将会下修。”

欧元区价格压力较低，因为失业率依然在纪录高位附近。欧盟统计局周五表示，该地区1月份失业率为12%，较上月持平。

从绝对数量来看，1月失业人口微升至19,175,000人，12月为19,158,000人。(完)

(编译 王翔琼/洪曦; 审校 王冠中/郑茵)路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。