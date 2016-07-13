决定欧洲前途的女性：特雷莎·梅与默克尔将在英退谈判中交锋

路透柏林/布鲁塞尔7月12日 - 同样都是牧师之女，也都是学者从政，然后再登上本国保守党领袖之位，英国新任首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)及德国总理默克尔，都以坚毅但务实的态度着称，现在这两位领导人将正面交锋，决定英国与欧洲的未来关系。

特雷莎·梅现年59岁，比默克尔年轻两岁，在欧洲官员之中有很高评价。一名曾与特雷莎·梅密切合作的德国高层官员形容她“非常有纪律”。巴黎一名消息人士表示，特雷莎·梅与法国内政部长Bernard Cazeneuve“关系绝佳”。如今她将需要尽其可能在欧洲争取友善支持。

特雷莎·梅的挑战是对付默克尔的谈判力量及耐力。默克尔在担任德国总理的10年来，经常在挑灯夜战的欧盟马拉松会议上，比其他欧盟领袖撑得更久。

根据里斯本条约，英国退出欧盟的协议必须与欧洲理事会达成；欧洲理事会成员包括其他27个欧盟成员国领袖。

但默克尔扮演了关键角色。6月23日英国民众公投选择退欧后，默克尔与法国及意大利领袖会面，规划欧盟前途，显示出欧盟几个最大的成员国希望由他们来决定欧盟前途，而不是欧盟的各大机构。

这两名女性领导人都是一路过关斩将，击败男性对手，一步步登上执政高位。

默克尔是在2005年击败做派更为张扬闪耀的前总理施罗德。

特雷莎·梅过去六年担任英国内政部长，她之所以能成为首相，单纯是因为国会保守党成员选她担任执政党党魁。但就是这位宣称自己并非“作秀政客”的特雷莎·梅，将亲欧盟但在公投中大意失荆州的卡梅伦给换下来。

默克尔和特雷莎·梅都认同的是：英国民众选择退欧就是要退欧。默克尔坚称，公投结果必须予以尊重。

除了这点之外，战场已经设定好了。特雷莎·梅称，英国不急于根据里斯本条约推进正式退欧程序。但默克尔希望英国迅速表明其意向。

默克尔周二将球推向特雷莎·梅。她称，“我们将等到英国表明想要跟欧盟维持什么样的关系之后，我们将会在符合我们的利益下为欧盟27个成员国民众做出最佳协商。”

默克尔希望与德国第五大商品贸易伙伴英国保持强有力的关系，但她更重要的任务是不让其余的欧盟成员国散伙。

**“非常执着”**

与特雷莎·梅共事过的英国外交官对特雷莎·梅的评价很高，称她是可与欧盟伙伴谈判的准备最充分且最有见识的人选之一。其他欧洲国家的官员对此表示认同。

“她很了解布鲁塞尔，了解这里的人和这里的运作方式，”一位负责司法和内政事务的欧盟官员称。“她一直都为各种会议做好准备，积极参与各种事务，她了解情况。”

另一位了解特雷莎·梅所参与谈判的欧盟高官称，特雷莎·梅“非常专业，很受尊敬。”

种种迹象表明，特雷莎·梅将是一位难对付的谈判对手。“对欧盟而言，她不是一位易相处的伙伴，”这位欧盟高官称，并指出特雷莎·梅不会轻易改变态度。“她一直都是始终如一，非常执着。”

作为默默的“留欧派”，特雷莎·梅如今必须获得她能获得的最好条件。她的最大任务是在限制来自欧盟的移民的同时，保留英国的欧盟单一市场地位。

欧盟领导人表示，只有承诺允许人员自由流动，才可获得单一市场的准入权，而允许人员自由流动却正是英国选民所拒绝的。然而，在此类明显非黑即白的情形中，特雷莎·梅有与欧盟讨价还价的先例。(完)