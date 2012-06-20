欧洲勾勒银行和财政联盟蓝图

* 欧盟领袖着手向G20描述银行暨财政联盟的细节

* 欧盟执委会期望在9月份已拥有银行业联盟构想

* 欧盟官员称,财政一体化是一个较长远的愿景

* 欧洲理事会主席范龙佩描绘5-10年的时间表

路透墨西哥洛斯卡沃斯6月19日电--迫于金融市场和焦虑的全球领袖的压力,欧洲已开始充实深化经济一体化的庞大计划,包括采取曾经不能接受的举措迈向欧洲财政联盟和更统一的财政政策.

欧洲官员在最近几周已勾勒其目标轮廓,描绘加强欧洲货币联盟的构想,包括调整银行业监管和致力於在未来几年构建欧洲财政联盟,该联盟将包括共同的预算和税收政策.

但本周在墨西哥举行的G20峰会上,欧盟的两位最高官员首次透露了欧盟未来方向的具体内容,包括创建欧洲银行联盟的宽松时间表,以及有关财政政策的较长期"路线图".

他们的期望显然是,"加强欧洲"将帮助该地区控制肆虐两年的债务危机,并打消有关欧元前景的猜疑.但这是一个宏大的计划,可能会引发激烈的争论和政治摩擦,在哪些步骤是真正可能的以及如何尽快付诸实现的问题上,德国和英国等国的意见相左.

"在欧洲已经有了很大的进展,从本次危机中吸取了教训,"欧盟(EU)执委会主席巴罗索在G20峰会上表示."但最近的情势发展表明,我们需要进一步思考完备经济和货币联盟的架构."

巴罗索和欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)极力详述其雄心壮志,但亦未表现得操之过急.他们的言论也意在安抚G20,後者感觉欧洲并不知道如何消除债务危机,因而愈发焦虑.

有人担心,如果他们的行动过大过快,可能会招致欧洲各国政府及选民的拒绝,许多人会认为这是在推动建立一个欧洲联邦,从而将太多的国家主权让渡给非选举产生的欧盟机构.

若行动过於迟缓,则金融市场对欧洲决策本来就缺乏的信心会更加少得可怜,G20国家也只会更加担心欧洲问题对本国经济的影响.

**来自G20的压力**

正如一名欧盟官员所言,当下的措施主要集中在如何建立银行业联盟,包括存款担保以及成立一个区域性基金解决那些陷於困境的银行.

长远目标则是建立更加全面的财政一体化.

另一方面,领导人希望银行业联盟能较快取得成果,同时在现有欧盟条约框架下应该有可能实现,尽管德国对此持谨慎态度,并担心会吸收太多的银行业债务.

但巴罗索前所未有地明确表态,欧盟打算加快这些方案的实施,并称欧盟执委会将於9月公布计划.

**四管齐下的方式**

欧盟领导人将在6月28-29日举行的布鲁塞尔峰会上商讨欧洲银行暨财政联盟的纲要,不过在本次峰会上将不会作出明确的决定.

而欧盟领袖可能敦促范龙佩为该构想增加更多细节,包括明确可根据怎样的法律授权来采取哪些措施以及具体的时间表.他随後会在10月或12月提交方案.

"我将提议为深化欧洲经济暨货币联盟添砖加瓦,由此我们能向世界其他地区及金融市场展示:欧元和欧元区计划不可逆转,"范龙佩周二表示.

曾担任比利时首相的范龙佩设想了四管齐下的方式,包括采取渐进过程迈向"银行业一体化,财政一体化,经济一体化和加强民主政治."

在周一被问及他预料欧洲用多长时间才能实现这些宏伟目标时,范龙佩态度谨慎,但表示将少於欧洲央行(ECB)总裁德拉吉谈到的10年时间.

但最大的疑问是,这个一体化过程最终将把欧盟带向何方.

欧洲最强大的国家德国反对发行欧元区共同债券,或任何债务共担或"相互承担"的构想,直到拥有手段来确保所有成员国实施负责任的财政政策为止.

欧洲财政联盟将会做到这一点,但需要修改欧盟条约,而且很多人不愿放弃更多权力.

"某种形式的债务共担将纳入考量,"巴罗索说."但我很明确的是:未来的任何欧洲共同债券或稳定债券将不能作为任意支出的许可证,相反会成为一个增强纪律和促进稳定的强有力工具."(完)

--编译 肖群英/梁睿雪;审校 戴素萍/郑茵/徐文焰

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