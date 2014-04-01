调查：欧洲基金经理提升现金持仓至一年半高位

路透伦敦3月31日 -周一公布路透调查显示，欧洲基金经理3月将现金持仓规模提升至一年半高位，同时削减股市持仓，因地缘政治紧张局势升温且股市估值较高，促使他们规避风险较大资产。

路透对19位欧洲基金经理的访问显示，投资者的欧洲债券和股票持仓升至逾三年高位。

此次调查是在3月19日至27日进行，当时西方国家考虑因俄罗斯吞并克里米亚问题对俄实施更严厉的经济制裁，同时美联储暗示提早加息，导致市场出现一些波动。

“俄罗斯及其邻国等国家这类地缘政治危机，使得避险情绪重新浮现，可能造成一些下行压力，”Pioneer Investments全球资产配置研究主管Monica Defend表示。

全球投资组合中的现金比例升至10.2%，为2012年8月以来最高。债券持仓升至37.2%，为10月以来最高，而股市投资配比则降至6月来最低水准46.9%。

MSCI明晟欧洲股市指数.MSCIEU000U今年仅涨1.6%，去年劲扬21%。但对新兴经济体最为敏感的一些欧洲股票自1月来已经下降0.3%。

投资者的欧元区股票持仓升至34.6%，为2011年10月以来最高，欧元区债券持仓升至62.8%，为2011年9月以来最高。

欧元区经济复苏动能增强，尽管物价上涨乏力。西班牙、意大利、葡萄牙和爱尔兰债券收益率过去一周跌至数年新低。

“固定收益方面，我们仍然超配高收益债券，并选择意大利、英国和澳洲等几个主权市场，”UBS Global Asset Management策略师Boris Willems表示。

“乌克兰局势很好地提醒了投资者接受波动上升，同时负面消息开始加大对市场信心的打压力度，因某些股市估值偏高。”(完)

(编译 李爽 审校 戴素萍)

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