欧洲基金经理全球股票持仓占比升至13个月高位

路透伦敦12月22日 - 欧洲基金今年收尾时股票持仓料创逾一年最高，押注“特朗普经济学”及加大政府支出的整体趋势将提振经济增长，推升通胀，并提高企业获利。

路透在12月15日至20日对14位欧洲基金经理进行了这项调查。之前美国联邦储备委员会(美联储，FED)在政策会议上决定加息25个基点，并暗示明年将加快升息步伐。

赢得11月8日美国总统大选的特朗普将在下月就职，他曾承诺推出1万亿美元的减税和增加支出计划。

“特朗普经济学将是2017年需要关注的重要因素，”Pioneer全球跨资产投资部主管Matteo Germano表示。其对美国和日本股市持乐观看法。

“如果他的基础设施支出、财政宽松和税费改革计划得到落实，美国刺激景气举措可能会提高经济增长、通胀和获利增速。”

欧洲基金经理将全球股市投资配比上调至45.8%，为2015年11月以来最高，较前月跳涨5个百分点。随着全球通胀上升，债券持仓配比降3个百分点至39.6%，为1月以来最低。

但特朗普经济学也存在风险：美元从目前的14年高点进一步升值、经济过热、通胀急升，以及主要贸易协议面临威胁。

这些因素或许促使了基金调降美国股市配比至四个月低位，美国债券持仓配比降至23.6%，为1月以来最低。

“最大的风险是政治：美国方面存在政策失误的可能性。这将给经济带来过大压力，造成经济过热，”Candriam资产配置部门主管Nadege Dufosse表示。

她是警告美元升值风险的多位业界人士之一。回复一个追加提问的基金经理中，有略超一半的人预计，欧元/美元EUR=汇率将在2017年达到平价水准，为2002年12月以来首见。

1999年欧元面世时兑美元汇价报1.1747，后来的高位是2008年创下的1.60，如今报1.0430左右。

**欧元政治风险及再通胀**

除了与美国之间的利率差异以外，对政治前景的担忧也威胁欧元。明年法国、德国和荷兰都将举行大选，权力可能向右翼、反欧盟党派倾斜。

尽管经济增长脆弱且银行业形势堪忧，但欧元区因预期景气复苏而进行的交易(reflation trade)正在升温。本月欧洲央行调降资产购买规模，越来越多的人接受了有关货币刺激已经触顶的观点。

一些受访者表示，经济增长复苏刺激资金流入欧洲股市，可能也支撑欧元汇率。

2016年另一重大意外事件当属英国6月23日公投退欧，引发经济衰退可能，推动英镑跌至31年低点，尽管英镑此后有些复苏，但受访者中逾三分之一认为最糟糕时期尚未结束。不过，对英国股市的投资配比升至2015年10月以来最高。(完)