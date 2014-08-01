调查：欧洲基金7月加码股票 配置比例升至2011年1月以来最高

路透伦敦7月31日 - 一项路透调查周四显示，欧洲基金经理7月股票配置比例达到2011年1月以来最高，并减少债券持仓。债券配置本来就已低于长期均值。

接受访问的基金经理管理的全球资产中，7月有49%投资到股市，高于6月的48.3%以及长期均值46%。

他们表现出很强的风险偏好，未理会对股票估值偏高的担忧，并表示各国央行持续的支持举措，直到年底都会营造有利于股市的环境。

“尽管全球股市涨势主要因估值倍数上升，而不是营收强劲，但目前并不能构成值得警惕的信号，”ING Investment Management的投资组合专员Steven Steyaert称。

“风险溢价仍然很高，加上货币政策一直带来支撑，令波动性处于历史低位，所以估值在一段时间偏高也说得通。”

调查在7月14日-29日访问了18名欧洲资产经理，当时乌克兰和中东的地缘政治事件未能打击全球市场的人气，不过欧洲数据疲于预期令市场有些紧张。

“我们把欧洲从略微加码下调至中性。欧元区宏观经济数据可能趋于好转，但整体上还是远低于预期，”Steyaert称。

7月北美股票配置比例达到39.5%，为2012年7月以来最高。

基金经理投资组合中债券配置比例从6月的37.7%降至37.1%，因各国央行持续的货币政策支持举措令全球债券收益率(殖利率)处于低位。债券持有比例长期均值为39%，为2013年7月以来首见。

“债券高收益率看来已达到估值上限，而股票估值倍数仍有扩大的空间，”瑞银环球资产管理的分析师Boris Willems称。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 高琦)

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