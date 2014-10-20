《KEMP专栏》面临俄罗斯供气中断隐忧，欧盟希望市场牵头应对

通过尽可能依赖价格机制以及降低成员国和邻国之间的天然气输送限制，欧盟执委会希望避免这样一种情况，即在一个国家的非优先客户仍继续获得天然气供应的同时，另一个国家受保护客户的天然气供应却被切断。

合作和尽可能依赖市场机制有利于所有人。

欧盟执委会指出，在受天然气供应中断影响较小的成员国，冷静以及市场化的管理供应危机，将会对整个欧盟以及土耳其和巴尔干半岛地区的邻近国家产生有利影响。

虽然这在某种程度上来说还属于设想，但欧盟当局将对成员国政府施加很大压力，避免成员国采取无益的、威胁内部市场供应安全规定的举措。

今年冬季俄罗斯天然气供应若出现任何中断，欧盟和周边地区的消费者都将很痛苦，但不合作的回应手段只会让情况变得更加糟糕。(完)