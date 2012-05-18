巴罗佐称欧盟希望希腊留在欧元区

路透联合国5月17日电（记者 Daniel Bases）---欧盟委员会主席巴罗佐（Jose Manuel Barroso）周四表示，欧盟将恪守承诺确保希腊留在欧元区，但希腊也必须履行自己的义务。

“至于希腊问题，我想十分明确地重申，我们希望该国留在欧元区，欧盟也会尽一切努力确保这一点，”巴罗佐在联合国正式发表讲话前发布的内容摘录中称。

不过，巴罗佐在联合国发表讲话时基本都是照本宣科，但讲话内容奇怪地出现了变化，他对希腊问题的这番言论则完全没有提及。

欧盟常驻联合国代表团的发言人告诉路透：“这是最後时刻临时决定调整的，（欧盟）常驻联合国的代表团并没有注意到这一点。”

巴罗佐在讲话摘录中还提到希腊组建政府失败後将要举行的选举。该国的新选举定於6月17日举行。

“我们将恪守对希腊的承诺，也希望希腊政府--不管是当前还是未来的政府，都能履行共同达成的金融援助条件。”

巴罗佐日前正在参加联合国世界经济和金融状况高级别讨论会，参加此次会议的主要是来自欧洲、中东、非洲和拉美新兴市场国家的高级别部长。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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