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债券 | 2015年 3月 16日 星期一 07:01 BJT

欧洲政经：希腊不应将自己的问题归咎于德国--欧元集团主席

路透阿姆斯特丹3月13日 - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆周五表示，希腊不应将自己的问题归咎于德国。

身兼荷兰财长的迪塞尔布洛姆称，“希腊太过于将自己的问题归咎于外部因素...在目前的情况下，德国特别容易成为被攻击的对象。”

他并表示，“德国近几年为帮助希腊获得廉价贷款付出了巨大的努力。”

“希腊曾表示，德国是希腊在欧洲和北约的伙伴和盟友，所以让我们以这个态度进行合作。” (完)
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