综述：欧洲四大经济体12月工业生产均大跌 为2016年前景投下阴影

2016年1月20日在英国南部拍到的一处路标。 REUTERS/Toby Melville

* 英国、法国与意大利工业生产数据比所有预期都要糟糕

* 此前出炉的德国工业生产数据亦意外大跌

* 数据无助于缓和全球经济疑虑

路透伦敦/罗马2月10日 - 欧洲前四大经济体12月工业生产遭遇下滑，程度均超过所有分析师预期，向仍在奋力维持增长动能的全球经济发出警讯。

英国、法国和意大利周三均公布12月工业生产下滑，而德国周二发布的数据亦显示，12月工业生产出人意料大跌，从而令人们对欧洲经济在2016年可能回暖的预期受挫。

总体而言，数据面情况将令欧洲央行承受更大压力，在下个月会议上实施更多经济刺激举措。英国央行上周调降本国经济增长预期，但表示预计仍将升息而非降息。

非欧元区成员国英国的12月工业生产创下2012年9月以来最大按月降幅，部分归因于温和天气抑制了电力需求；而法国工业生产则创下2014年5月以来最大降幅。

数据显示，欧洲制造业者都在忙于应对中国等主要新兴经济体需求低迷的问题。

“我会推而广之的说，全球工业生产数据都不佳。如果同时看一下美国的数据，就会发现这种趋势已经出现几个季度了，”ING首席国际经济分析师Rob Carnell表示。

“只能说我们的商品出口市场、也就是新兴市场的表现不太好。”

分析师称，糟糕的工业生产数据预示着，周五即将出炉的欧元区第四季经济增长数据初值可能不及市场预期的增长0.3%。

法国央行总裁维勒鲁瓦周三强调该国的国内需求稳健，没有受到市场动荡的影响。

尽管数据面黯淡，欧洲股市周三依然上涨，因围绕银行业状况的担忧缓解且油价回升。

**损及GDP？**

虽然最近几年来英国一直是全球成长最快的主要发达国家之一，但该国拉动成长依靠的是侧重内需的服务业，因此难于推行更加平衡的经济复苏计划。

2015年制造业未能对英国经济增长做出贡献，而最新数据也未给今年带来好兆头。

英国统计局表示，12月工业生产较前月下滑1.1%，降幅较11月时的0.8%扩大，且比路透调查中所有分析师的预估都差，分析师总体预估为下降0.1%。

法国12月工业生产较上月减少1.6%，亦逊于所有分析师的预估值；意大利工业生产则为2014年底以来首次连续第二个月下滑。

“总而言之，今天的数据表明欧元区工业再次出现令人失望的一季。因此，我们将欧元区季度GDP增长率预估下修至0.2%，”Capital Economics分析师Jack Allen表示。(完)