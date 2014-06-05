欧洲股市收高 二线国家银行股领涨

路透伦敦6月5日 - 欧元区股市周四收高，二线国家银行股领涨，因欧洲央行推出一系列措施应对通胀，提振欧元区经济。

举措包括降息、对隔夜存款实施负利率，以及向银行提供新的长期资金。央行并承诺在必要时进一步行动。央行总裁德拉吉提出了一项四年内提供4,000亿欧元资金的计划，以刺激因压力测试临近而惜贷的区内银行加大对企业放贷的力度。

欧元区银行股.SX7E升1.3%。欧元区银行盈利表现要看国内经济体质，且面临欧洲央行的压力测试。

欧洲央行并未推出所谓的量化宽松政策，但德拉吉表示，准备未来在必要时购买资产支持证券(ABS)以支持小企业等。

Euro STOXX指数.STOXXE收高0.8%，报331.70点，盘中创下六年高位333.80点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收高0.9%，报3,267.05点。

欧洲央行声明刺激德国DAX指数.GDAXI盘中创下10,013.69点的历史新高，收盘升0.21%，报9,947.83点。

意大利.FTMIB、葡萄牙.PSI20和西班牙.IBEX股市领涨，升幅介乎1-1.5%，因投资人预计欧洲央行的举措将会缓和这些国家面临的低通胀和信贷增长缓慢的困境。希腊股市大涨2.8%。

德意志银行(DBKGn.DE)重挫3.8%，此前该行警告可能面临巨额罚款。德银正接受一系列的调查，可能令该行难以满足资本要求。

两位熟悉德意志银行管理层想法的消息人士表示，该行正在针对其涉嫌操纵新兴市场汇率的调查预备罚金，还在准备应对民事诉讼。

法股CAC-40指数.FCHI上扬1.06%，报4,548.73点。英国富时100指数.FTSE微跌0.08%，报6,813.49点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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