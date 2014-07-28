欧洲股市下跌 因德国数据疲弱和LVMH股价下滑

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透伦敦7月25日 - 欧洲股市周五下跌，受累于德国经济数据疲弱和奢侈品牌集团LVMH (LVMH.PA)股价急跌。
欧洲股市在尾盘扩大跌幅，之前俄罗斯表示，乌克兰从乌克兰东部炮击俄罗斯境内的执法人员。
德股DAX指数.GDAXI大跌1.53%，报9,644.01点。
德股承压，因德国经济智库Ifo公布，德国7月IFO企业景气判断指数降至九个月低位。
法股CAC指数.FCHI收低1.82%，收报4,330.55点，受拖累于LVMH录得6.8%的跌幅。
全球最大的奢侈品牌集团LVMH是百分比跌幅最大的FTSEurofirst 300指数.FTEU3成份股。FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.7%，报1,372.11点。
LVMH在周四欧股收市后公布，第二季营收和获利低于市场预期，称中国需求下降。
LVMH下跌拖累其他奢侈品牌公司股价，RichemontCFR.VX下挫2.3%，Kering(PRTP.PA)大跌4.9%。
英国富时100指数.FTSE下滑0.44%，收报6,791.55点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心全球贸易。
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。