欧洲股市小跌 因美国数据乏善可陈及对俄罗斯的新制裁

路透伦敦/巴黎7月28日 - 欧洲股市周一小跌，美国公布的经济数据乏善可陈，且欧洲对俄罗斯实施了新的制裁，抵消了Ryanair (RYA.I)等企业业绩强劲和Reckitt Benckiser (RB.L)分拆谈判带来的积极影响。

欧洲股市难以脱离6月底的水准，因投资人担心欧元区经济复苏的步幅，以及乌克兰及中东地区冲突的影响，欧股从多年高位回落。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.2%，报1,369.61点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E小跌0.1%。

美国公布的服务业数据中企业和就业成长数据乏善可陈，另外6月成屋待完成销售指数意外下滑，令市场交投受压。

整体市场人气迟滞，投资人静待本周美国多个数据和企业业绩的发布，并在消化欧洲企业近期发布的一系列良莠不齐的消息。

投资人仍在关注地缘政治风险，不愿大举押注。在欧盟达成新的框架协议，将在马航客机在乌克兰东部被击落后对俄罗斯实施第一轮经济制裁后，俄罗斯市场连续第三个交易日下挫。

航空公司Ryanair和消费品集团Reckitt Benckiser涨幅居前，均上扬2.7%，此前Ryanair公布的季度业绩喜人，令其上调了财测；Reckitt则表示计划分拆旗下价值49亿美元的戒毒业务。

俄罗斯最大的贸易伙伴－德国股市表现逊色，DAX指数.GDAXI下挫0.48%，报9,598.17点，法股CAC指数.FCHI收高0.33%，收报4,344.77点，英国富时100指数.FTSE下滑0.05%，收报6,788.07点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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