欧洲股市收高 受企业业绩乐观情绪带动

路透伦敦7月29日 - 欧洲股市周二攀升，工程公司GKN和零售商Next等企业发布的财报强劲，盖过了对俄罗斯实施进一步制裁可能对欧元区经济的威胁。

GKN (GKN.L)大涨6.7%，此前其汽车部件供应分支表现强劲，推高了其上半年的盈利。服装零售商Next(NXT.L)收高2.6%，该公司上调了年度营收和获利预估。电信公司Orange (ORAN.PA)公布业绩后收高1.8%。

“市场因企业业绩优于预期而获得买盘，这就可以理解，为什么在当前地缘政治风险高涨的时候，市场仍能保持活跃。”H2O Markets股市策略部门主管Michael Jarman表示。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.3%，报1,373.40点。

根据汤森路透StarMine数据，在迄今已经公布第二季业绩的32% STOXX Europe 600指数成份股企业中，有六成符合或超过分析师预估。

总的来说，约有48%的企业每股盈利超过分析师预估。第二季盈利预计将按年增长14.2%。

尾盘在美国公布数据显示，7月消费者信心指数升至2007年10月来最高后，欧股也获得一些支撑。

不过投资人对俄罗斯将遭受进一步制裁的风险表现谨慎。

石油巨擘BP(BP.L)大跌2.5%，尽管该公司盈利增长34%。BP表示，对俄罗斯的进一步制裁可能对其在俄罗斯的合资企业“有实质负面影响”。

德国股市DAX指数.GDAXI上扬0.58%，报9,653.63点，法股CAC指数.FCHI收高0.48%，收报4,365.58点，英国富时100指数.FTSE收高0.29%，收报6,807.75点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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