欧洲股市收低 投资人获利了结

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透巴黎8月28日 - 欧洲股市周四下挫，因对乌克兰动荡局势的担忧重燃，促使投资人在连涨逾两周后锁定一些获利。
乌克兰总统波罗申科周四称，俄罗斯军队已进入乌克兰，他召集安全和国防委员会举行紧急会议，商讨下一步行动。
北大西洋公约组织(NATO)一军官周四表示，NATO认为有超过一千名俄罗斯军队人员当前在乌克兰境内活动。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.6%，报1,369.33点，该指数自8月8日以来累积上扬6.3%。
“地缘政治紧张局势再度影响市场，乌克兰局势最新的升级令欧股回调的时机成熟，”IG France首席市场分析师Alexandre Baradez。俄罗斯国防部则强烈否认有关俄军在乌克兰行动的报导。
德股DAX指数.GDAXI收低1.12%，报9,462.56点。西门子(SIEGn.DE)收低1.2%，阿迪达斯(ADSGn.DE)下挫2.5%。
ING IM高级策略师Patrick Moonen则建议“加码”德股，因当地股市近期跑输，估值便宜，且欧元走软“明显对出口商有利”。
欧洲其他指数中，欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E回落0.9%。法国股市CAC指数.FCHI下滑0.66%，收报4,366.04点。英国富时100指数.FTSE跌0.36%，收报6,805.80点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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