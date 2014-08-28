欧洲股市收低 投资人获利了结

路透巴黎8月28日 - 欧洲股市周四下挫，因对乌克兰动荡局势的担忧重燃，促使投资人在连涨逾两周后锁定一些获利。

乌克兰总统波罗申科周四称，俄罗斯军队已进入乌克兰，他召集安全和国防委员会举行紧急会议，商讨下一步行动。

北大西洋公约组织(NATO)一军官周四表示，NATO认为有超过一千名俄罗斯军队人员当前在乌克兰境内活动。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.6%，报1,369.33点，该指数自8月8日以来累积上扬6.3%。

“地缘政治紧张局势再度影响市场，乌克兰局势最新的升级令欧股回调的时机成熟，”IG France首席市场分析师Alexandre Baradez。俄罗斯国防部则强烈否认有关俄军在乌克兰行动的报导。

德股DAX指数.GDAXI收低1.12%，报9,462.56点。西门子(SIEGn.DE)收低1.2%，阿迪达斯(ADSGn.DE)下挫2.5%。

ING IM高级策略师Patrick Moonen则建议“加码”德股，因当地股市近期跑输，估值便宜，且欧元走软“明显对出口商有利”。

欧洲其他指数中，欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E回落0.9%。法国股市CAC指数.FCHI下滑0.66%，收报4,366.04点。英国富时100指数.FTSE跌0.36%，收报6,805.80点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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