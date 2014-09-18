欧洲股市触及两周高位 焦点在苏格兰公投结果

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透伦敦9月18日 - 欧洲股市周四收涨，一关键指标攀升至两周高位，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)重申在一段长时间保持超低利率的承诺。
不过，英国股市表现落后，投资者惴惴不安，因苏格兰独立公投即将进行，公投结果将在周五公布。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.9%，报1,398.03点，之前升至9月初来最高1,399.96点。英国富时100指数.FTSE涨0.57%，报6,819.29点，德国DAX指数.GDAXI上扬1.41%，报9,798.13点，法国CAC 40指数.FCHI涨0.75%，报4,464.70点。
欧洲股市从美联储周三发布的政策声明得到支撑。美联储再度承诺将在“相当长一段时间内”保持近零利率，不过亦表明当开始升息后步伐可能快于预期。
欧股受到提振的另一原因是，在欧洲央行向银行发放首轮四年期贷款中，银行的需求低于预期，令对欧洲央行可能最终选择采取更多货币刺激计划的臆测增强。
在苏格兰公投前公布的最后一份民调显示，苏格兰反对独立阵营略为领先支持独立阵营。
苏格兰独立公投将在周四2100 GMT结束，几小时后部分地区将首批公布投票结果，而最终投票结果可能要等到周五0400-0500 GMT才能出炉。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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