欧洲股市触及两周高位 焦点在苏格兰公投结果

路透伦敦9月18日 - 欧洲股市周四收涨，一关键指标攀升至两周高位，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)重申在一段长时间保持超低利率的承诺。

不过，英国股市表现落后，投资者惴惴不安，因苏格兰独立公投即将进行，公投结果将在周五公布。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.9%，报1,398.03点，之前升至9月初来最高1,399.96点。英国富时100指数.FTSE涨0.57%，报6,819.29点，德国DAX指数.GDAXI上扬1.41%，报9,798.13点，法国CAC 40指数.FCHI涨0.75%，报4,464.70点。

欧洲股市从美联储周三发布的政策声明得到支撑。美联储再度承诺将在“相当长一段时间内”保持近零利率，不过亦表明当开始升息后步伐可能快于预期。

欧股受到提振的另一原因是，在欧洲央行向银行发放首轮四年期贷款中，银行的需求低于预期，令对欧洲央行可能最终选择采取更多货币刺激计划的臆测增强。

在苏格兰公投前公布的最后一份民调显示，苏格兰反对独立阵营略为领先支持独立阵营。

苏格兰独立公投将在周四2100 GMT结束，几小时后部分地区将首批公布投票结果，而最终投票结果可能要等到周五0400-0500 GMT才能出炉。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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