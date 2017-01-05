分析：尽管通胀和企业扩张加速 但欧洲央行可能不急于转向

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透法兰克福1月4日 - 欧元区通胀急速回升且企业展望好于预期，肯定会促使强硬派要求欧洲央行(ECB)退出超宽松货币政策。
但现在还不能押注欧洲央行会这么做。
未来一年的经济与政治形势仍然高度不确定，欧洲央行还远未到宣称大规模注资行动获胜的时候。这项刺激行动，是要把通胀率提高到正常水平，并让经济走上持续成长的轨道。
欧元区12月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升1.1%，几乎是11月涨幅的两倍，而且是逾三年来的最大涨幅。消费者物价是衡量经济状况的一个关键指标。
法国、德国以及整个欧元区的综合采购经理人指数(PMI)也都高于路透访问的任何一个分析师的估值。这显示企业扩张情况好于预期。
欧洲央行可能对最新数据表示欢迎，认为这证明其超宽松货币政策终于在推动通胀率升向约2%的目标水准。
但仍有许多需要警醒之处。
首先，通胀率上升部分是因为油价企稳，而油价回稳对数据的影响预计到3月开始逐步消退。
这与通胀率“持续”升高的情况相距甚远。欧洲央行总裁德拉吉希望看到通胀率“持续”升高，才能结束购债计划。
“油价对通胀的影响将只是短暂的插曲，”私营银行VP Bank首席分析师Thomas Gitzel表示，“欧洲央行因此必须继续谦逊行事，在一段时间内货币龙头保持打开。”
剔除能源和波动性较高的食品价格后，欧元区12月通胀率也确实升高了，但仅有0.9%。巴克莱分析师预计，今年的通胀率平均仅为1%。
这一点至关重要，因为欧洲央行执委科尔上周表示，央行需要看到这个“核心”指标“明显超过1%”。核心通胀率是衡量经济活动的一个很好的指标。
确实，欧元区公债收益率周三为小幅下跌，投资者的焦点显然在于欧元区核心通胀率，而不是整体物价增幅偏高的现象。
随着经济景象好转，而且欧洲央行12月预测时并未反映油价最新这一波反弹，所以央行可能得上修预测，不过少有分析师认为这会转化为立即的政策动作。
“欧洲央行会注意到这样的发展，但将等待进一步确认之后才会以货币政策应对。”德国复兴信贷银行(KfW)首席分析师Joerg Zeuner说。
**政治面**
金融市场乐观期待特朗普上任后或将大举出台刺激措施，但欧洲央行的态度却是将信将疑。
例如，欧洲央行副总裁冈斯坦西欧警告称，如果特朗普坚持保护主义的诉求，那么对欧洲和全球经济将造成伤害。
美国第二大汽车生产商福特汽车(Ford)(F.N)在被特朗普点名批评后，取消了在墨西哥设厂计划，并同意在密西根增加700个工作岗位，但这样的事件对于缓解类似冈斯坦西欧的疑虑几无助益。
最终，在今年充斥政治风险的情况下，欧洲央行也不敢轻举妄动调整购债计划--这项计划藉由纾缓市场压力及降低政府借贷成本，为欧元区经济提供安全防护网。
在反欧元阵营声势看涨之际，法国、德国及荷兰今年均将举行选举，意大利也可能加入这个行列。
欧洲央行仅将资产购买计划展延至12月，意图直到德国9月大选后都暂且按兵不动；许多德国民众认为欧洲央行政策损及储户利益，且推高地产价格。
“除非经济情势出现巨变，否则欧洲央行应该没有理由偏离当前的轨道，”Berenberg分析师在报告中指出。
当然，德国呼吁欧洲央行提前结束2.3万亿欧元(2.4万亿美元)印钞计划的呼声，不太可能因此而消声匿迹。
德国周二发布的数据显示，国内通胀水平距离欧洲央行目标近在咫尺，引发保守派政界人士及知名分析师们怨声四起。
欧元区经济指标速览：tmsnrt.rs/2bkCt7Q (完)
(编译 张涛/王兴亚/李婷仪/龚芳; 审校 王颖/徐文焰/戴素萍/李爽)
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透华盛顿5月24日 - 如果美国总统特朗普的预算计划确实像其假设的那样引发一波经济繁荣，推动年度经济增长率升至3%，那么政府借款成本就可能比当局财政提案中考虑的数额高得多。
油市是非常依赖数据的，要等到有确凿迹象表明显性石油库存和出口减少，才会对OPEC的承诺买帐，现在更是如此。OPEC则需继续严格遵守减产承诺，才能证明这样做对降低全球石油库存奏效。