分析：尽管通胀和企业扩张加速 但欧洲央行可能不急于转向

路透法兰克福1月4日 - 欧元区通胀急速回升且企业展望好于预期，肯定会促使强硬派要求欧洲央行(ECB)退出超宽松货币政策。

但现在还不能押注欧洲央行会这么做。

未来一年的经济与政治形势仍然高度不确定，欧洲央行还远未到宣称大规模注资行动获胜的时候。这项刺激行动，是要把通胀率提高到正常水平，并让经济走上持续成长的轨道。

欧元区12月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升1.1%，几乎是11月涨幅的两倍，而且是逾三年来的最大涨幅。消费者物价是衡量经济状况的一个关键指标。

法国、德国以及整个欧元区的综合采购经理人指数(PMI)也都高于路透访问的任何一个分析师的估值。这显示企业扩张情况好于预期。

欧洲央行可能对最新数据表示欢迎，认为这证明其超宽松货币政策终于在推动通胀率升向约2%的目标水准。

但仍有许多需要警醒之处。

首先，通胀率上升部分是因为油价企稳，而油价回稳对数据的影响预计到3月开始逐步消退。

这与通胀率“持续”升高的情况相距甚远。欧洲央行总裁德拉吉希望看到通胀率“持续”升高，才能结束购债计划。

“油价对通胀的影响将只是短暂的插曲，”私营银行VP Bank首席分析师Thomas Gitzel表示，“欧洲央行因此必须继续谦逊行事，在一段时间内货币龙头保持打开。”

剔除能源和波动性较高的食品价格后，欧元区12月通胀率也确实升高了，但仅有0.9%。巴克莱分析师预计，今年的通胀率平均仅为1%。

这一点至关重要，因为欧洲央行执委科尔上周表示，央行需要看到这个“核心”指标“明显超过1%”。核心通胀率是衡量经济活动的一个很好的指标。

确实，欧元区公债收益率周三为小幅下跌，投资者的焦点显然在于欧元区核心通胀率，而不是整体物价增幅偏高的现象。

随着经济景象好转，而且欧洲央行12月预测时并未反映油价最新这一波反弹，所以央行可能得上修预测，不过少有分析师认为这会转化为立即的政策动作。

“欧洲央行会注意到这样的发展，但将等待进一步确认之后才会以货币政策应对。”德国复兴信贷银行(KfW)首席分析师Joerg Zeuner说。

**政治面**

金融市场乐观期待特朗普上任后或将大举出台刺激措施，但欧洲央行的态度却是将信将疑。

例如，欧洲央行副总裁冈斯坦西欧警告称，如果特朗普坚持保护主义的诉求，那么对欧洲和全球经济将造成伤害。

美国第二大汽车生产商福特汽车(Ford)(F.N)在被特朗普点名批评后，取消了在墨西哥设厂计划，并同意在密西根增加700个工作岗位，但这样的事件对于缓解类似冈斯坦西欧的疑虑几无助益。

最终，在今年充斥政治风险的情况下，欧洲央行也不敢轻举妄动调整购债计划--这项计划藉由纾缓市场压力及降低政府借贷成本，为欧元区经济提供安全防护网。

在反欧元阵营声势看涨之际，法国、德国及荷兰今年均将举行选举，意大利也可能加入这个行列。

欧洲央行仅将资产购买计划展延至12月，意图直到德国9月大选后都暂且按兵不动；许多德国民众认为欧洲央行政策损及储户利益，且推高地产价格。

“除非经济情势出现巨变，否则欧洲央行应该没有理由偏离当前的轨道，”Berenberg分析师在报告中指出。

当然，德国呼吁欧洲央行提前结束2.3万亿欧元(2.4万亿美元)印钞计划的呼声，不太可能因此而消声匿迹。

德国周二发布的数据显示，国内通胀水平距离欧洲央行目标近在咫尺，引发保守派政界人士及知名分析师们怨声四起。

欧元区经济指标速览：tmsnrt.rs/2bkCt7Q (完)