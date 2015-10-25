欧元区经济：低通胀情况可能还会持续几个月--意大利央行副总裁

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透罗马10月25日 - 意大利央行副总裁Fabio Panetta在周日刊出的一次采访中称，欧洲通胀率可能在低位维持一段时间，需要更多货币刺激政策进行提振。
此前欧洲央行总裁德拉吉周四称，欧洲央行在研究新的刺激举措，以刺激经济增长和提高通胀。
“欧元区通胀远低于目标已有一段时间，通胀过低的情况可能会再持续几个季度，”Panetta对晚邮报称。
“全球经济状况恶化打压原材料价格和通胀预期。这需要更多的货币刺激政策，”Panetta称。
他还表示，意大利经济增速看来与上半年无异，当时意大利刚摆脱三年的衰退，前两季度分别增长0.4%和0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 杜明霞)
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