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市场报道 | 2015年 10月 26日 星期一 07:01 BJT

欧元区经济：低通胀情况可能还会持续几个月--意大利央行副总裁

路透罗马10月25日 - 意大利央行副总裁Fabio Panetta在周日刊出的一次采访中称，欧洲通胀率可能在低位维持一段时间，需要更多货币刺激政策进行提振。

此前欧洲央行总裁德拉吉周四称，欧洲央行在研究新的刺激举措，以刺激经济增长和提高通胀。

“欧元区通胀远低于目标已有一段时间，通胀过低的情况可能会再持续几个季度，”Panetta对晚邮报称。

“全球经济状况恶化打压原材料价格和通胀预期。这需要更多的货币刺激政策，”Panetta称。

他还表示，意大利经济增速看来与上半年无异，当时意大利刚摆脱三年的衰退，前两季度分别增长0.4%和0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 杜明霞)

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