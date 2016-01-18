月球村是取代国际空间站的最佳方法--欧洲航天局负责人

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透法兰克福1月15日 - 月球村，听起来像是科学幻想吧？如果欧洲航天局负责人Jan Woerner如愿推行其计划，这可能在2030年以前变为现实。
Woerner陈述了用月球村取代国际空间站的愿景，月球村的建筑物由机器人和3D打印机使用月球上的尘土建造而成。
“我调查了后国际空间站项目的要求。目前，我认为月球村是取代国际空间站进行太空探索的理想选择，”Woerner周五在巴黎的新闻发布会上说道。
Woerner去年7月接掌欧洲航天局后，将月球任务作为一个中心项目，称这是人类最终飞往火星的关键一步。
“如果有人有更好的主意，那也行……但目前为止没有其他有竞争力的计划，”Woerner说道。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。