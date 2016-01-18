月球村是取代国际空间站的最佳方法--欧洲航天局负责人

(本文由路透中文网编译提供)

路透法兰克福1月15日 - 月球村，听起来像是科学幻想吧？如果欧洲航天局负责人Jan Woerner如愿推行其计划，这可能在2030年以前变为现实。

Woerner陈述了用月球村取代国际空间站的愿景，月球村的建筑物由机器人和3D打印机使用月球上的尘土建造而成。

“我调查了后国际空间站项目的要求。目前，我认为月球村是取代国际空间站进行太空探索的理想选择，”Woerner周五在巴黎的新闻发布会上说道。

Woerner去年7月接掌欧洲航天局后，将月球任务作为一个中心项目，称这是人类最终飞往火星的关键一步。

“如果有人有更好的主意，那也行……但目前为止没有其他有竞争力的计划，”Woerner说道。（完）