月球村是取代国际空间站的最佳方法--欧洲航天局负责人

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
(本文由路透中文网编译提供)
路透法兰克福1月15日 - 月球村，听起来像是科学幻想吧？如果欧洲航天局负责人Jan Woerner如愿推行其计划，这可能在2030年以前变为现实。
Woerner陈述了用月球村取代国际空间站的愿景，月球村的建筑物由机器人和3D打印机使用月球上的尘土建造而成。
“我调查了后国际空间站项目的要求。目前，我认为月球村是取代国际空间站进行太空探索的理想选择，”Woerner周五在巴黎的新闻发布会上说道。
Woerner去年7月接掌欧洲航天局后，将月球任务作为一个中心项目，称这是人类最终飞往火星的关键一步。
“如果有人有更好的主意，那也行……但目前为止没有其他有竞争力的计划，”Woerner说道。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。