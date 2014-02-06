欧洲股市受财报提振大幅反弹

* FTSEurofirst 300指数大幅收涨1.46%，因美股攀升

* 在欧洲央行总裁德拉吉没有推出新措施后，欧股升势停滞

* 阿尔卡特-朗讯公布业绩后暴涨9.2%

* 股指触及“超卖”水平后反弹

路透伦敦2月6日 -欧洲股市周四放量反弹，此前两周下挫，因企业季报令人感到安慰，提振股市，尽管欧洲央行没有如市场预期的马上采取额外货币宽松政策。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收涨1.46%，报1,290.41点，接近日高，和美股一起上涨，尽管在欧洲央行维持利率不变后一度缩减跌幅。

不过仅出现短暂回落，因交易商乐观预计欧洲央行可能在3月推出更多措施。

阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)放量暴涨9.2%，此前公布的毛利率和营运获利优于预期，引发对冲基金出脱空头押注。

荷兰油漆和化学品企业AkzoNobel (AKZO.AS)急升6.5%，为升幅第二大的FTSEurofirst300指数成份股，此前公布高于预期的获利，且公司预计将能实现其2015年目标。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E升1.63%，收报3,010.79点。

FTSEurofirst 300指数的相对强弱指标(RSI)周三下跌至27。

英国富时100指数.FTSE收高1.55%，报6,558.28点；德国DAX指数.GDAXI收涨1.54%，报9,256.58点；法国CAC-40指数.FCHI收高1.71%，报4,188.10点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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