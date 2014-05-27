欧洲股市上涨至数年高位 受助于休闲股上涨

路透伦敦5月27日 - 欧洲股市周二上涨至数年高位，受助于美国经济数据，企业并购消息和预期欧洲央行将推出更多宽松政策。

美国4月耐久财订单意外上升，3月房价升幅多于预期，且消费者信心攀升接近2008年来最高。

此外，欧洲央行总裁德拉吉周一再次暗示，央行下周将可能降息。其他决策者周二也发表一致的讲话。

企业并购消息也扶助市场表现。STOXX Europe 600旅游和休闲指数.SXTP收升1.2%，之前攀升至2007年来最高，因Intercontinental Hotel Group (IHG.L)急升，此前Sky News援引不具名的消息人士表示，该集团拒绝了一匿名的美国投资方提出的60亿英镑并购提议，因提出的并购价格过低。Intercontinental Hotel Group拒绝就并购传闻置评。

Intercontinental Hotel股价急涨3.4%，为升幅最大的FTSEurofirst 300指数成份股。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.17%，报1,378.82点，之前攀升至2008年初来最高。在美股方面，标普500指数.SPX创下纪录高位。

芯片设计商ARM ARM.L上涨4%。交易商将此归因于Numis

Securities上调ARM目标价，之前该公司在投资者发布会中给予乐观的报告。

英国股市周一休市，周二重开，扶助支撑欧洲股市。英国富时100指数.FTSE上涨0.43%，报6,844.94点。德国DAX指数 .GDAXI上涨0.49%，收报9,940.82点，盘中创下纪录高位，为连续第二天创纪录。

法国CAC-40指数.FCHI收高0.06%，报4,529.75点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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