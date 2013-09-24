欧洲股市小涨 受电信业购并活动扶助

* FTSEurofirst 300指数小涨0.2%

* 意大利电信上涨，因Telefonica同意增持股份

* 技术分析师预计还有进一步上涨空间

路透伦敦9月24日 - 欧洲股市周二小涨，受电信业的购并活动扶助，这盖过了美国和德国经济数据不佳，以及邮轮运营商Carnival获利下滑的影响。

意大利电信(TLIT.MI)上扬1.7%，此前Telefonica (TEF.MC)同意增持该公司股份。

消息扶助泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.2%，报1,258.18点。

美国公布9月消费者信心下滑，且德国Ifo企业景气指数增幅小于预期，拖累欧股的表现。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E升0.6%，报2,922.93点。

FTSEurofirst 300指数成份股中，Carnival (CCL.L)跌幅最大，重挫5.6%，此前该公司公布第三季获利下滑30%，并对当季业绩发布了盈警。

技术分析师认为Euro STOXX 50指数还有进一步上涨的空间，尽管在9月该指数已经大涨超过7%。

英国富时100指数.FTSE收高0.21%，至6,571.46点；法国股市CAC 40指数.FCHI收高0.56%，报4,195.61点。德国DAX指数.GDAXI上涨0.34%，报8,664.60点。(完)