欧洲股市收跌 受意政治危机拖累

美股微幅收低 此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数小跌2.94点，报1,254.59点
* 意大利FTSEMib指数走低，因担忧其动荡政局
* 美国债务忧虑在季度末拖累股市表现
路透伦敦9月27日 - 欧洲股市周五走低，在第三季最后一个交易日表现不佳，受累于意大利政治危机和美国债务忧虑。
政治危机导致意大利政府在周五进行的10年期公债标售中支付自6月以来最高的借贷利率，并因此拖累意大利股市急跌1.3%。政治危机可能威胁意大利经济改革，并可能拖累欧元区脆弱的经济复苏。
STOXX Europe 600指数回落0.3%，报312.18点。但该指数第三季攀升近12%，表现强于美国股市，受经济数据改善提振。
Datastream提供的数据显示，经济数据增强扶助该指数在上周触及五年高位，目前的总市值为账面价值的1.7倍，为2011年以来最高估值倍数。
宏观前景改善鼓舞美国投资者在截至9月25日的七天内撤出美国股市，转投欧洲股市，因预算磋商和围绕货币及财政政策的不确定性令美国股市承压。
Euro STOXX 50指数.STOXX50e看空/看涨比率近期跳升至两年高位，暗示投资者的避险意愿大幅提升，因美国国会即将就上调美国债务上限展开磋商，导致市场涨势失去动能。
“如果下周一预算议案未能获得通过，可能导致政府从10月1日起停运，或美国违约，”TradeNext的策略师Ronnie Chopra表示。
矿业股.SXPP周五跌幅最大，回落1.5%，但本季上扬约20%。
STOXX 600指数的所有分项指数第三季迄今均走高，汽车分项指数.SAXP涨幅最大，上涨近21%。 而旅游休闲分项指数.SXFP表现最差，上扬约3%，受累于燃油成本上涨和中东动荡。
英国富时100指数.FTSE收跌0.81%，至6,512.66点；德国DAX指数.GDAXI收挫0.03%，报8,661.51点；法国股市CAC 40指数.FCHI基本持平，报4,186.77点。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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