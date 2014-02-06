(更正)欧洲股市受财报提振大幅反弹

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(更正：因中文译文有误，标题及内文第二段“缩减跌幅”应为“缩减涨幅”)
* FTSEurofirst 300指数大幅收涨1.46%，因美股攀升
* 在欧洲央行总裁德拉吉没有推出新措施后，欧股升势停滞
* 阿尔卡特-朗讯公布业绩后暴涨9.2%
* 股指触及“超卖”水平后反弹
路透伦敦2月6日 -欧洲股市周四放量反弹，此前两周下挫，因企业季报令人感到安慰，提振股市，尽管欧洲央行没有如市场预期的马上采取额外货币宽松政策。
泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收涨1.46%，报1,290.41点，接近日高，和美股一起上涨，尽管在欧洲央行维持利率不变后一度缩减涨幅。
不过仅出现短暂回落，因交易商乐观预计欧洲央行可能在3月推出更多措施。
阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)放量暴涨9.2%，此前公布的毛利率和营运获利优于预期，引发对冲基金出脱空头押注。
荷兰油漆和化学品企业AkzoNobel (AKZO.AS)急升6.5%，为升幅第二大的FTSEurofirst300指数成份股，此前公布高于预期的获利，且公司预计将能实现其2015年目标。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E升1.63%，收报3,010.79点。
FTSEurofirst 300指数的相对强弱指标(RSI)周三下跌至27。
英国富时100指数.FTSE收高1.55%，报6,558.28点；德国DAX指数.GDAXI收涨1.54%，报9,256.58点；法国CAC-40指数.FCHI收高1.71%，报4,188.10点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。