欧元债市：欧元区公债收益率急挫，因欧洲央行暗示可能进一步放宽政策

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
* 德拉吉称讨论了下调存款利率，将重新审视政策
* 欧元兑美元跌1.6%
* 德国两年期公债收益率触纪录低位
* 瑞士和斯堪的纳维亚半岛债市受到影响
路透伦敦10月22日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周四大幅下挫，指标德国两年期公债收益率 跌至纪录新低，因市场开始消化欧洲央行进一步下调存款利率的可能性。
欧洲股市周四急升1.2%，欧洲央行总裁德拉吉暗示可能进一步放宽货币政策，拖累欧元兑美元重挫近2美分。
德拉吉称，欧洲央行管委会讨论了进一步下调存款利率的可能性，并将在12月重新审视货币政策。这加强了该行将扩大万亿欧元公债购买计划，以令欧元区摆脱通缩危机的预期。
德拉吉讲话的影响超越了欧元区边界，那些与欧元区经济联系紧密的国家也受到冲击，其货币和政府公债收益率走低。
“今天是一个为下一步定调的日子，”Aberdeen Asset Management投资经理Luke Bartholomew称，“欧洲央行的言论实际是在强调欧洲乃至全球经济的脆弱性。”
商品市场价格下跌和新兴市场的忧虑拖累欧洲经济前景，使得上个月消费者价格走低。
投资者揣测欧洲央行可能扩大或延长量化宽松计划，货币市场已经消化了央行进一步下调存款利率的预期，尽管德拉吉之前排除了这种可能性。
他周四在欧洲央行维持利率不变后的讲话，显然确认了上述揣测，他强调欧洲央行准备采用一切手段将通胀率提升至接近2%的目标。
德拉吉的新闻发布会后，欧元兑美元 跌至1.11585美元的三周低位，跌幅达1.6%，势将录得两个月来最大单日跌幅。欧元兑英镑 和日圆 跌逾1%。
指标德国两年期公债收益率 跌至负0.322%的纪录新低，下跌7个基点。德国和英国10年期公债收益率差 触及近三个月高点，升7个基点，报130.3个基点。
欧元区以外，瑞郎兑美元跌逾1%，瑞典、挪威和丹麦克朗也都走低。
瑞士10年期公债收益率 跌至负0.299%的纪录低点。 (完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 母红)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。