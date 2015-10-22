欧元债市：欧元区公债收益率急挫，因欧洲央行暗示可能进一步放宽政策

* 德拉吉称讨论了下调存款利率，将重新审视政策

* 欧元兑美元跌1.6%

* 德国两年期公债收益率触纪录低位

* 瑞士和斯堪的纳维亚半岛债市受到影响

路透伦敦10月22日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周四大幅下挫，指标德国两年期公债收益率 跌至纪录新低，因市场开始消化欧洲央行进一步下调存款利率的可能性。

欧洲股市周四急升1.2%，欧洲央行总裁德拉吉暗示可能进一步放宽货币政策，拖累欧元兑美元重挫近2美分。

德拉吉称，欧洲央行管委会讨论了进一步下调存款利率的可能性，并将在12月重新审视货币政策。这加强了该行将扩大万亿欧元公债购买计划，以令欧元区摆脱通缩危机的预期。

德拉吉讲话的影响超越了欧元区边界，那些与欧元区经济联系紧密的国家也受到冲击，其货币和政府公债收益率走低。

“今天是一个为下一步定调的日子，”Aberdeen Asset Management投资经理Luke Bartholomew称，“欧洲央行的言论实际是在强调欧洲乃至全球经济的脆弱性。”

商品市场价格下跌和新兴市场的忧虑拖累欧洲经济前景，使得上个月消费者价格走低。

投资者揣测欧洲央行可能扩大或延长量化宽松计划，货币市场已经消化了央行进一步下调存款利率的预期，尽管德拉吉之前排除了这种可能性。

他周四在欧洲央行维持利率不变后的讲话，显然确认了上述揣测，他强调欧洲央行准备采用一切手段将通胀率提升至接近2%的目标。

德拉吉的新闻发布会后，欧元兑美元 跌至1.11585美元的三周低位，跌幅达1.6%，势将录得两个月来最大单日跌幅。欧元兑英镑 和日圆 跌逾1%。

指标德国两年期公债收益率 跌至负0.322%的纪录新低，下跌7个基点。德国和英国10年期公债收益率差 触及近三个月高点，升7个基点，报130.3个基点。

欧元区以外，瑞郎兑美元跌逾1%，瑞典、挪威和丹麦克朗也都走低。

瑞士10年期公债收益率 跌至负0.299%的纪录低点。 (完)

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