欧洲金融: 并购活动增加或将提振欧洲小型企业股价

主导公司并购交易的因素与股票投资者的关注点类似,即希望确认收购目标的股价不会在交易完成后一落千丈,而且能帮助公司成长.

可以说,金融危机筛选出了那些实力较弱的公司,比如近期衰落的英国音乐连锁店HMV,专业相机零售连锁店Jessops及音像租售连锁店Blockbuster UK.与此同时,危机也为潜在买家留下了实力较强的购买目标.

"如果你想要测试一下某家公司的体质,那么过去五年的环境正是你所期望的,对一家公司最好的试炼,"富达国际投资(Fidelity Worldwide Investment)欧洲股市主管Paras Anand说.该公司管理的资产规模达1,487亿英镑(合2,336亿美元).

"因此,现在你应当准备好支付更高的收购价格."他补充道.这样反过来也将为收购标的所在行业带来新的刺激.

除了为股市止跌及保护增长预期外,欧洲央行的保卫欧元承诺还抑制了人们对使用欧元完成交易,可能使公司市值在近期内因欧元区解体而受损的担忧.

"如果你是公司买家,想要收购一家在意大利有分支的公司,那你就会想要知道,长期而言买入的是何种货币,"Baring旗下国际小盘股票主管Nick Williams说.

Williams认为,意大利资产管理公司Azimut 是一个颇具吸引力的收购目标,强调这是一家在日益萎缩的市场中仍然保持成长的公司,说明"它在脆弱的环境中做了对的事情".