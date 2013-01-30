欧洲金融: 并购活动增加或将提振欧洲小型企业股价

欧洲汇市：英镑料录得四周来首个周线跌幅，投资者关注产出数据
路透伦敦4月7日 - 英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，投资者等待能为英国经济成长前景提供重要线索的经济数据出炉，英国已经开启退欧进程。
主导公司并购交易的因素与股票投资者的关注点类似,即希望确认收购目标的股价不会在交易完成后一落千丈,而且能帮助公司成长.
可以说,金融危机筛选出了那些实力较弱的公司,比如近期衰落的英国音乐连锁店HMV,专业相机零售连锁店Jessops及音像租售连锁店Blockbuster UK.与此同时,危机也为潜在买家留下了实力较强的购买目标.
"如果你想要测试一下某家公司的体质,那么过去五年的环境正是你所期望的,对一家公司最好的试炼,"富达国际投资(Fidelity Worldwide Investment)欧洲股市主管Paras Anand说.该公司管理的资产规模达1,487亿英镑(合2,336亿美元).
"因此,现在你应当准备好支付更高的收购价格."他补充道.这样反过来也将为收购标的所在行业带来新的刺激.
除了为股市止跌及保护增长预期外,欧洲央行的保卫欧元承诺还抑制了人们对使用欧元完成交易,可能使公司市值在近期内因欧元区解体而受损的担忧.
"如果你是公司买家,想要收购一家在意大利有分支的公司,那你就会想要知道,长期而言买入的是何种货币,"Baring旗下国际小盘股票主管Nick Williams说.
Williams认为,意大利资产管理公司Azimut 是一个颇具吸引力的收购目标,强调这是一家在日益萎缩的市场中仍然保持成长的公司,说明"它在脆弱的环境中做了对的事情".
"对欧元较长期稳定性前景的信心增强,对于并购交易的升温十分有利,"这名基金经理表示.(完) (编译 王兴亚/王丽鑫/王湄;审校 隋芬/徐文焰)
路透伦敦4月7日 - 英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，投资者等待能为英国经济成长前景提供重要线索的经济数据出炉，英国已经开启退欧进程。
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路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国江苏省下午招标的五年和10年期专项地方债，中标利率为3.50%和3.78%，较投标区间下限分别上浮41bp和49bp(基点)，其中10年期利率距离上限仅有1bp之差；两期债的投标倍数为1.80倍和1.65倍。 该省稍早结束招标的三年和七年期一般地方债，中标利率为3.27%和3.60%，较投标区间下限分别上浮25bp和38bp，投标倍数为1.80倍和1.67倍。 上述债券全部为置换债券。中债资信评估有限责任司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 190.1 4月7日下午14:00-14:40 4月10日 七年 190