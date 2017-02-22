焦点：欧股稳定走高 攀越政治筑起的忧虑之墙

路透伦敦2月21日 - 在战后的年代，大西洋两岸罕见地政治紧张情势升高，然欧股稳定走高，让人对市场不喜欢不确定性的古老箴言大打问号。

今年法国、荷兰和德国都将举行大选，升高的民粹主义正向二次大战以来已建立的秩序发出挑战。

极右派政党掌权的可能性似乎都不高。尽管如此，自从去年美国总统大选的结果出人意料以来，金融市场对选举的可能性尤其战战兢兢。不过，反欧元的玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得法国总统大选的可能性并不高。

当债券收益率仍处于历史低位之际，欧洲经济改善和企业获利回升，让投资人别无选择，只能大举投资股市之类的高风险、高收益资产。徒留债市反映大选担忧。

周二公布的数据显示，尽管政治上存在未知数，但欧元区民间部门和制造业活动2月加速成长，创下近六年最快增速，就业创造的速度也创下2007年8月以来最快。

“我们确实不知道这些政治风险会如何演进，在这种情况下要作出可行的、情报完整的投资决定十分困难，因此一些投资组合经理干脆按兵不动，”Allianz Global Investors的全球分析师Neil Dwane称。

“而与此同时，投资者寻求回报，”Dwane称。Dwane曾是安联的欧洲股票投资长。

以上是还在苦苦为2016年作出解释的投资界普遍持有的看法。即便是原先就逆向思维预计英国人将投票退出欧盟、并且特朗普将入主白宫的投资者，或许也被各地股市后来的发展打乱了阵脚。

除了起初曾掀起短暂波动之外，股市一直在稳步攀升。投资者预计特朗普的财政刺激和减税措施将使美国经济复兴，这种预期使得美国股市、特别是银行类股犹如坐上了火箭，欧洲股市也受益不浅。

欧元区股市今年表现落后于美国股市。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数今年迄今累涨2%，不到美股5%的涨幅的一半。今年美国股市上涨令标准普尔500指数.SPX、道琼工业指数.DJI和纳斯达克店头市场综合股价指数.IXIC均创下纪录高位。

但从略长一些的时期来看，特朗普11月8日当选后Eurostoxx 50指数上涨11%，表现好于标准普尔500指数的上涨10%。虽然欧洲股市并不像美股那样有零售投资基金巨额资金流入支持，却仍拿出了这样的成绩。

根据追踪资金流动的机构EPFR，大选后美国股票基金净流入840亿美元，其中109亿美元为今年流入。同期欧洲基金则净流出5.11亿美元，但今年则为流入6.06亿美元。

“人们仍然低配欧洲股。散户资金流入美国市场，而不是欧洲，起码现在还不是，”摩根大通资产管理的欧洲股票策略主管Stephen Macklow-Smith称。

**估值比较**

荷兰的反穆斯林、反欧盟政党党魁Geert Wilders在民调中略微领先，可即便他赢得国会选举，也很难与主流政党组建联合政府。

德国极右翼的新选择党(AfD)支持率刚刚达到两位数，而保守派总理梅克尔面对的主要威胁来自亲欧的主流政党--社会民主党。

这让投资者尤其担心法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的反欧盟立场。本周的民调显示，勒庞若一如预期杀入定于5月进行的第二轮对决，她与中间派对手的差距将会缩小。

民调结果出炉后，债券市场反应迅速果决。法国10年期公债与可比德债利差本周升至2012年来最阔水准，报在约85个基点。

不过，法国10年期债券名义借款成本仅略高于1%，还不到2011年底欧元区债务危机高峰期间的三分之一。

股市的情绪则更为乐观。Eurostoxx 50指数隐含波动率现报14.9%，接近纪录最低水准。过去逾10年中，该指标只有一个月收在15%下方。

从估值方面看，欧元区股市也比华尔街市场更有潜力。根据汤森路透Datastream数据，美国标准普尔500指数市盈率现为17.8，远高于欧元区STOXX 50指数的12个月预期市盈率13.85。两者缺口很少比这更大。bit.ly/2kUiEYv

摩根资产管理的Macklow-Smith指出，去年欧洲银行业者的股东权益报酬率(ROE)约为4.3%，10年均值为7.4%。危机爆发前该指标介于10-15%。

由于过去10年全球金融危机以及随后的欧元区债务危机严重扭曲了平均ROE，因此有理由相信未来10年ROE将上升。

美国和欧元区12个月预期市盈率：bit.ly/2kZcuY3

(完)