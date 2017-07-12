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欧元债市：公债收益率下降，因叶伦讲话暗示联储不急于升息
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2017年7月12日 / 下午3点16分 / 1 天前

欧元债市：公债收益率下降，因叶伦讲话暗示联储不急于升息

1 分钟阅读

路透伦敦7月12日 - 欧元区公债收益率周三下跌，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的讲话浇灭了不断升温的今年再升息不止一次的预期。

叶伦在周三国会证词讲稿中称，美联储“无需进一步大幅升息”就能达到目前中性联邦基金利率预估区间的低端。

这一表述令全球市场感到释然。过去两周，一些全球主要央行官员的表态，被解读为暗示超宽松货币政策时代即将结束，令市场惴惴不安。

加拿大央行周三加息也在市场的预料之中，因多位央行官员此前发表了鹰派讲话。

“叶伦的讲话表明，美联储不急于进一步升息，未来的行动可能会十分谨慎，”法国农业信贷银行欧洲固定收益策略师Orlando Green称。

美欧股市上涨。泛欧STOXX 600指数升逾1.5%，至两周高位，所有类股均上涨。

美国10年期公债收益率跌至逾一周最低水平，拖累欧元区公债收益率也走低。

欧元区10年期公债收益率急挫4-7个百分点。

德国指标10年期公债收益率下跌5个基点至0.508%，为近一周的最低水平，从本周触及的18个月高点0.58%回落。

德国标售10年期公债获良好需求，也帮助提振人气。这是两周前公债开始遭大幅抛售以来的第一次长债标售。(完) (编译 刘静；审校 母红)

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