《企业并购焦点》7月并购交易频频，表明市场逐步回暖

一些企业合并是为了跟上所在行业快速发展的步伐，比如Omnivision和Publicis，或者是为了进行整并，比如西班牙Telefonica和荷兰KPN 合并旗下德国业务。但还有一些企业合并因为难以达成协议而推迟。

Pecoux称，“我们目前在负责一些转型交易，因为许多企业感到有必要适应新环境，而目前也存在一些企业并购的关键要素。然而，要达成交易仍面临很多挑战，许多交易仍然失败。”

英国水务公司Severn Trent最近放弃了加拿大Borealis 82亿美元的收购提议，因价格未谈拢；去年德国也否决了航空企业EADS和BAE Systems的结盟。这些失败案例使CEO们保持谨慎。

“这不会增加CEO们推进并购交易的信心，”高盛欧洲并购部主管Gilberto Pozzi表示。“目前，完成最近宣布的交易对于提升市场信心非常重要。”

**不会很快恢复到危机前水准**

一些资深顾问并不认为并购活动会很快恢复至危机前水准。

“并购一直没有消失，只是并购宗数在危机后下降至较低水准，”律师事务所Allen & Overy全球企业部主管Richard Cranfield表示。

金融危机的爆发使资产有出价过高的风险，所以董事会、股东和企业高管开始对交易进行更严格的审查。

银行业人士表示，企业通常会将收购现金安排与回购和派息等更保守、更普遍的举措进行对比。

此外，监管也愈发严格，尤其是欧洲和通信等某些领域。

Omnicom为收购Publicis聘请的独家顾问公司Moelis & Company的欧洲联席主管Kasim Kutay表示，“在2007年时，在交易检查表上面需要勾选的项目只有3-4个，现在则是6-7个。

**跨国并购**

然而受到经济衰退冲击的欧洲益发具有吸引力，来自美国和新兴市场的买方愈发关注该地区的投资机会，寻求估值相对较低的资产。

根据汤森路透数据，今年迄今，美国企业仅占欧洲企业并购的11%，去年为21%。但银行业人士预计，随着美国的执行长们对欧元区危机的担忧逐步缓解，美国在欧洲的并购占比将上升。

新兴市场企业对欧洲企业的投资兴趣亦升温，Carlos Slim旗下的America Movil 去年收购荷兰电讯企业KPN 28%的股份，Russian Railways去年以8亿欧元收购法国物流企业Gefco，和记电讯 最近也有意控股意大利电讯(Telecom Italia) 。

Allen & Overy的Cranfield表示，与此同时，欧洲企业亦感到有必要将事业扩散至成长乏力的国内市场以外地区，并将扩大在美国、拉美和亚洲寻求并购机会。(完) (编译 朱晓军/李爽 审校 张明钧)