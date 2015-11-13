欧央行总裁称投入资金应对难民危机会让欧洲变得更强大

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透布鲁塞尔11月12日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四向欧洲议会议员表示，如果欧盟各国投入资金应对难民危机，欧洲经济将变得更强。
德拉吉对欧洲议会经济与货币事务委员会表示，目前大量难民流入欧洲的趋势将深刻改变欧洲大陆的社会结构，但“如果应对得当，如果投入资金应对这种改变，欧盟和欧元区将适时变得更强大”。
德拉吉称，公共投资是必须的，但“现在判断政府赤字要扩大到什么程度才能投资于这样的发展趋势，还为时太早”。
德拉吉称，欧洲央行正在研究这个问题。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。