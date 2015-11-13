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时事要闻 | 2015年 11月 13日 星期五 09:14 BJT

欧央行总裁称投入资金应对难民危机会让欧洲变得更强大

路透布鲁塞尔11月12日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四向欧洲议会议员表示，如果欧盟各国投入资金应对难民危机，欧洲经济将变得更强。

德拉吉对欧洲议会经济与货币事务委员会表示，目前大量难民流入欧洲的趋势将深刻改变欧洲大陆的社会结构，但“如果应对得当，如果投入资金应对这种改变，欧盟和欧元区将适时变得更强大”。

德拉吉称，公共投资是必须的，但“现在判断政府赤字要扩大到什么程度才能投资于这样的发展趋势，还为时太早”。

德拉吉称，欧洲央行正在研究这个问题。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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