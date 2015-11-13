欧央行总裁称投入资金应对难民危机会让欧洲变得更强大

德拉吉对欧洲议会经济与货币事务委员会表示，目前大量难民流入欧洲的趋势将深刻改变欧洲大陆的社会结构，但“如果应对得当，如果投入资金应对这种改变，欧盟和欧元区将适时变得更强大”。

德拉吉称，公共投资是必须的，但“现在判断政府赤字要扩大到什么程度才能投资于这样的发展趋势，还为时太早”。